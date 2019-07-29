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الكثير من الفتيات لا يستطعن الاستغناء عن وضع "الروج"، قبل الخروج من المنزل، فلم يكن أحمر الشفاه الذى تتعامل معه المرأة اليوم باعتباره واحدا من أهم عناصر مكياجها، مجرد قلم يضفي على شفتيها لونًا جذابًا.
ويعتبر "الروج"، بالعودة لبداية استخدامه، اختراعا فرنسي الأصل، ويتزامن اليوم الاثنين 29 يوليو، والذي تحتفل فيه النساء حول العالم بـ اليوم العالمي لأحمر الشفاه.
أضرار "الروج" داكن اللون
أكدت الدكتورة إيناس طه، استشاري الأمراض الجلدية، أن الألوان الداكنة من أحمر الشفاه هي أكثر الأنواع التي تحتوى على كمية أكبر من مادة الرصاص السام.
وتابعت أثناء حديثها لـ"هُن"، أن الجسم يمتص المواد الموجودة بهذا المستحضر، كالرصاص والذى تتزايد نسبته في الأنواع الرديئة، ويعتبر الرصاص من أكثر المواد المسرطنة الموجودة بـ"الروج".
أضرار أحمر الشفاه على الجلد
ويحتوى "الروج"، وبعض مستحضرات التجميل على مادة "الميثيل برابن"، وتستخدم هذه المادة بشكل واسع كمادة حافظة لأحمر الشفاه، ويحذر من هذه المادة الاتحاد الأوروبي في صناعة منتجات التجميل.
وتتسبب أغلب مستحضرات أحمر الشفاه في إصابة الجلد بالالتهابات، ويصيب أحمر الشفاه بالجفاف والتشقق.
كانت هذه تفاصيل خبر في اليوم العالمي لـ"الروج".. استشاري جلدية توضح خطورة الإفراط في استخدامه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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