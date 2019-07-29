"الجثة في شنطة سفر".. الغموض يحيط بمقتل حسناء روسية

كان القلق هو محرك والديها.. حسناء روسية تبلغ من العمر 24 عاما، وتعيش في العاصمة الروسية موسكو، هي كذلك طبيبة أمراض جلدية وتناسلية، ومعروفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تنشر مدونات لها علاقة بالجمال، وذلك عقب اختفائها وتوقفها عن الرد على مكالماتهما.

اتصل الأبوين بالشرطة، والتي بدورها ذهبت لمنزل إيكاترينا، لتجدها مقتولة بعدة طعنات، ومذبوحة من العنق ووضعت جثتها داخل شنطة سفر موجودة في بيتها، ولم تستطع الشرطة التعرف بعد على سبب الوفاة، ولكن مؤشرات تقول إنه ربما يكون من الغيرة.

إيكاترينا كانت مرتبطة بشاب في الـ32 من عمره، ولم تعرف الشرطة بعد متى انفصلت عنه، إلا أن أنباء قالت إنها ارتبطت بآخر يبلغ من العمر 52 عاما، ما يضع شكوكا حول غيرة محتملة.

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وشاركت إيكاترينا كيه في مسابقة ملكة جمال روسيا، هي كذلك حاصلة على شهادة من جامعة "بيروجوف" الروسية الوطنية للأبحاث الطبية، وتعمل في مستشفى في المدينة، وهي معروفة حيث سببت وفاتها الكثير من الجدل.