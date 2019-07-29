وصفة جديدة.. طريقة عمل البيض بالعجوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سمية عبد الهادي

على جروب "كرش كيبرز" kersh keepers بـ"فيسبوك"، الذي يضم أكثر من مليون عضو من محبي الطعام، يتبادلون الخبرات و"الافتكاسات" في تحضير الأكلات، نشر أحد الأعضاء صورًا لطبق جديد يتضمن مزيج من البيض والعجوة، ما لفت الأنظار ولاقى استحسانًا كبيرًا، ودفع للسؤال عن طريقة الإعداد والتحضير.

"الخليج 365" يقدم لكم في السطور التالية طريقة إعداد وتجهيز طبق "البيض بالعجوة"، وفقًا لتصريحات الشيف يسري خميس.

- المكونات:

- كوب من العجوة.

- ملعقة كبيرة من السمنة.

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- 4 بيضات، العدد بحسب الرغبة.

- نسبة قليلة من الملح.

2- طريقة التحضير:

- تحمير العجوة في ملعقة من السمنة، وأثناء ذلك يتم خفق البيض في إناء، مع إضافة الملح، على أن يتم إضافته إلى العجوة وهي أعلى النار مع التقليب المستمر.

- يترك البيض مع العجوة لمدة دقائق على النيران حتى تكتمل التسوية، بعدها يتم تقديمه ساخنًا.