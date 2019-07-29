صور.. في اليوم العالمي للروج.. استخدميه للتحكم في شكل الشفاه بـ7 طرق

تختلف أشكال الشفاه من فتاة لأخرى، بعضهن لديه شفاة كبيرة، والأخريات شفاه رقيقة، ولكن في كل الأحوال يمكن استخدام الروج، أو مكياج الشفاه للتحكم في شكلها، وجعلها تبدو أكبر، أو أصغر، أكثر طبيعية، وحتى أكثر بروزا.

وفي اليوم العالمي للروج، يقدم لك موقع "هن"، 7 طرق يمكن من خلال تغيير شكل الشفاه.

لتصغير الشفاه العليا

ابدأي بوضع بطانة أو COAT لشفتيك من وسط شفتيك إلى الخارج باتباع شكل الشفاه الطبيعي.

ضعي أحمر شفاه ساطعا على أسفل شفتيك وآخر أغمق قليلاً من نفس أحمر الشفاه الأكثر إشراقًا في الأعلى لإنشاء وهم بمساحة أصغر لإضفاء مظهر أصغر على الشفاه.

يمكنك أيضًا تطبيق نفس لون الشفة على الجزء العلوي وكذلك الشفة السفلية ثم وضع خط من قلم أبيض أو ظلال العيون على مركز الشفة السفلى لتحقيق التوازن والمظهر الكامل.

إن أبسط الخدعة التي تجعل الشفاه أكثر اكتمالا وأصغر هي استخدام لون الشفاه الغامق حيث إنه سيقلل من بروز الشفاه الكاملة.

لتصغير الشفاه السفلية

الشفاه السفلية الكبيرة، هي في الواقع جميلة وجذابة، لكن بعض النساء يتطلعن إلى إخفاء هذا الاختلاف، وإن أبسط الخدعة لجعل الشفاه السفلية الكبيرة متناسقة مع العليا، هي استخدام نفس لون الشفاه في الجزء العلوي وكذلك الشفاه السفلية، ثم وضع خط من قلم أبيض أو ظل العيون غير اللامع على مركز الشفة العليا لتحقيق التوازن، ولتظهر متساوية.

الشفاه غير المستوية

إذا لم يتطابق شكل وحجم الشفاه العلوي والسفلي، عندئذ يكون لديك شفاه غير متساوية.

يجب على الفتيات ذوات الشفاه غير المستوية استخدام قلم الشفاه لتحديد الخطوط العليا لشفتيك، ما يجعل جانبي الشفة العلوية يتطابقان أولاً ثم يتبعان الشفة السفلية.

بعد ذلك، ضعي بطانة الشفاه بيد خفيفة جدًا للتخلص من أي حواف غير متناسقة لتحقيق نهاية طبيعية.

ولكن يجب رسم بطانة الشفاه بيد خفيفة جدًا ومزجها جيدًا وإلا فقد تتحول إلى أن تكون غير ممهدة.

الشفاه المسطحة

الشفاه المسطحة ليس لها بعد أو عمق وتبدو مسطحة جدا دون الخطوط العريضة البارزة.

إنه أفضل خيار لاستخدام ألوان الشفاه الفاتحة والناعمة للأشخاص الذين يعانون من الشفاه المسطحة لأن ألوان الشفاه الداكنة ستجعل الشفاه تبدو مسطحة وصغيرة للغاية.

يمكن إعطاء الشفاه المسطحة شكلا جيدا مع هذه الخدعة.

ابدأي بتحديد شفتيك قليلاً خارج خط الشفاه الطبيعي في شفتيك.

تعمل ألوان الشفاه المتلألئة والباردة بشكل جيد على الشفاه الرقيقة حيث إنها تضيف تأثيرًا ممتلئًا.

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ابدأي بملء الزوايا الخارجية للشفاه بلون شفاه داكن وملء وسط الشفاه بلون شفاه ناعم أو لامع لخلق تأثير رائع على الشفاه.

الشفاه الرفيعة

الشفاه الرفيعة تتطلب المزيد من البعد والمساحة، ولتكبيرها، ابدأي بوضع بطانة الشفاه خارج خط الشفاه الطبيعي قليلاً ثم ضعي أحمر الشفاة برفق.

بعد ذلك، ضعي لون الشفاه الغامق على الشفة السفلية ولون أفتح قليلا على الشفة العليا وامزجي كل شيء مع فرشاة شفاه نظيفة.

الشفاه الكبيرة

الشفاه الكبيرة لديها القدرة على السيطرة على شكل الوجه كله، لذلك، اختاري دائمًا ألوان الشفاه الناعمة والفاتحة بتناسق لامع غني للحفاظ على شفاهك ناعمة ومتساوية.

إليك طرق يمكنك من خلالها جذب الانتباه لوجهك بعيدًا عن الشفاه الكبيرة:

حاولي ألا تضعي عليها أحمر شفاه، ومن الأفضل عمل مكياج عين كثيف أو منطقة خد مظللة لمكياج الوجه لجذب الانتباه من حجم الشفاه الزائد.

الشفاه الصغيرة

تبدو الشفاه الصغيرة جذابة على البعض ولكن معظمهم يريدون الحصول على حجم أكبر قليلا.

اتبعي هذه النصائح لجعل الشفاه الصغيرة تبدو أكثر وضوحًا:

يمكنك وضع صيغ لمعان أحمر لامع ما سيضيف الامتلاء إلى الشفاه الصغيرة.

لا تستخدمي ألوان الشفاه الغامقة جدًا لأنها ستجعل الشفاه تبدو أصغر.

اختاري ألوانًا أكثر إشراقًا ونعومة للشفاه لإبراز شفاهك بأفضل طريقة.

ماكياج الشفاه يتطلب بالتأكيد ممارسة، ادرسي شفتيك بالوقوف أمام المرآة وجربي هذه الحيل والنصائح، للحصور على أفضل النتائج.