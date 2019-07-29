فيديو.. "تحت التنورة".. حيلة جديدة لـ"اللص الأنثى"

تقف في منتصف المحل الذي ترغب في سرقته، تختار سلعتها، ثم تبدأ في الحيلة الأشهر، وهي إخفاء السلع تحت التنورة، هي طريقة بعض الفتيات اللاتي يلجأن لمحاذير المجتمع، إذ يصعب التفتيش تحت التنورة أو "الجيبة".
الفيديو عبارة عن لقطات مجمعة من كاميرات المراقبة داخل تلك المحال، اتفقت الفتيات فيه على إخفاء السلع تحت التنورة، بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".
ويظهر الفيديو عدد من وقائع السرقة، وبالإضافة إلى الفتيات كانت هناك وقائع سرقة بين الرجال، أحدهم كان يسرق ثورا كبيرا ويضعه في سيارته الصغيرة ويذهب بعيدا.
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