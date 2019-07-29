مصمم الأزياء أحمد عليوة لـ"هن": خبرتي جعلتني جديرا برئاسة الاتحاد العربي للموضة

وقع الاختيار على مصمم الأزياء المصري أحمد عليوة لرئاسة الاتحاد العربي للموضة، الذي دشن العام الجاري، بالإضافة إلى تنصيب مصممة الأزياء زينب الشهيبي نائبا للاتحاد.

وأعرب "عليوة" عن سعادته باختياره لذلك المنصب، قائلا لـ"هُن"، إنه يسعى لاستغلال خبرته في العمل بالموضة على مدار 5 سنوات، من أجل تطوير المجال، حيث قدم 5 مواسم من "إنترناشونال فاشون أورد"، فضلا عن اختياره كخبير موضة ومُحكم وعضو في لجنة تقييمات للعديد من عروض أزياء في مختلف الدول العربية، ما جعله جديرا بالمنصب، على حد قوله.

وأضاف رئيس الاتحاد العربي للموضة، أنه يسعى لتقديم خدمات للعاملين بالمجال في مختلف التخصصات، في ظل علاقاته الواسعة بمصممي أزياء مبتدئين وكبار في السعودية والأردن والكويت، وبقية الدول العربية، مؤكدا فتح مكتب ممثل للاتحاد على الدول العربية.

وفي سياق متصل، أكدت زينب الشهيبي، في تصريحات صحفية، على تقديم دورات تدريبية لتشجيع الشباب الموهبين في مجال الموضة.