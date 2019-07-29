"أميرة" تطلب الخلع: "بيغصبني أشرب معاه حشيش"

أمام محكمة الأسرة بالزنانيري، جلست أميرة صاحبة الـ29 عاما، تحكي تفاصيل طلبها الخلع من زوجها بعد زواج استمر ثلاث سنوات، قائلة: "من أول يوم جوز طلب مني أشرب معاه حشيش، وتعبت ورجعت جامد، وأما هديت بدأ يشربني تاني، وقالي لازم تتعودي عليه عشان تشربي معايا كل يوم، مش عاوز قلة مزاج"، بهذة الكلمات بدأت أميرة تحكي أسباب رفعها قضية خلع ضد زوجها "سليمان. ت".

وروت: "كانت تربطنا صلة قرابة قبل الزواج وكنت أعرفه جيدا وعندما تقدم لطلب الزواج مني رفضت ولكن أمي ضغطت عليا للقبول بالزواج منه معللة ذلك أن سني كبر على الزواج.. أمي زعقت فيا وقالتي يا بايره وهتشرطي على إيه قطر الجواز فاتك من بدري، فرضيت وسلمت للأمر الواقع".

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واستكملت: "من يوم الفرح وكل يوم يخليني أشرب حشيش معاه، غصب عني، وأنا بتعب منه، حسيت إن أنا عايشة في غرزة، ولا متجوز واحدة من الشارع، مطلوب منها كل يوم قبل ما يرجع من الشغل، أكون محضرة الشيشة، ومولعة الفحم".

وقالت لـ"هن": البيت ميبقاش فيه أكل وهو يروح يشتري حشيش، 4 شهور مفيش أكل في البيت غير بطاطس أسلقها وبدنجان أعمله مسقعة وفول على الفطار والعشاء، وكل ده عشان يعرف يشرب الزفت بتاعه، كل فلوسه كانت ضايعة على المعسل والحشيش، ومش بس كده ده باع موبايلي واشتري بيه صابع حشيش، بدل ما يجبلنا حاجة ناكلها في البيت، وأما روحت لأبوه قالي ربنا يهديه يا بنتي، أما ينزل شغلة تعالي كلي معايا أنا وأمه ومتعبرهوش".

اختتمت حديثها: "صعبت عليا نفسي، هشحت لقمتي على أخر الزمن، حسيت إن دي مش عيشة وواحده جارتي قالتلي نصيحة سبيه قبل ما تجيبي عيل وتبصي تلاقي نفسك بتضيعي عيالك، طلبت منه الطلاق، وقالي بعينك، رفعت عليه قضية خلع".