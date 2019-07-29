"بوكسينج".. منة فضالي تنشر صورتها في "الجيم": بقاتل مع مدربي

تحرص الفنانة الشابة منة فضالي، على مشاركة متابعيها لحظاتها بين الحين والآخر، بعيدًا عن الأعمال الفنية.

ومؤخرًا باتت "فضالي" تنشر العديد من اللقطات المصورة، التي توثق لحظاتها داخل الصالات الرياضية، خلال ممارستها بعض التمرينات المفضلة لديها.

واليوم شاركت الفنانة الشابة متابعيها بمقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أثناء ممارستها رياضة "البوكسينج".

وتألقت "منة" ببنطلون أسود رياضي، مع تيشيرت فاتح اللون، وحذاء رياضي مميز، مُعلقة: "بقاتل مع مدربي.. بوكسينج".

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وتفاعل العديد من متابعيها مع المقطع، الذي حقق نحو 23 ألف مشاهدة، مشيدين بإطلالتها، وقوامها.

هجوم سابق على الفنانة

كانت "فضالي" تعرضت للهجوم مؤخرًا، من قِبل متابعيها، بسبب صورها بالـ"هوت شورت" خلال عطلتها الصيفية، فعلق أحدهم: "خلي جسمك غالي، مش أي حد يشوفه"، وأضاف آخر: "متوقعتش منك تتصوري وإنتي لابسة كدة، متخليش حد يتكلم عليكي".