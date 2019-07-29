احذري إعطاء الماء لحديثي الولادة.. يسبب أضرار خطيرة تصل للتسمم

المياه مفيدة للجميع، دائمًا ينصحنا الأطباء بالإكثار منها، ولكنها لها تأثير سلبي على الرضع، من الممكن أن يصل إلى التسمم، تمنعهم من إتمام غذائهم الذي يساعد في بناء جسمهم.

خبراء قالوا إن إعطاء الماء للرضيع حديث الولادة قد يكون قاتلًا، وذلك لأن أقل كمية من الماء يمكنها أن تؤثر على توازن الماء في جسمه.

ونقلًا عن صحيفة "ذا صن" البريطانية، حذروا من إعطاء الماء للرضع الأقل من 6 أشهر، لأن ذلك يؤدي إلى إرهاق الكلى، فكلى الرضيع في هذا السن عادة ما تكون غير صلبة، ومن الممكن أن يسبب لهم شرب الماء بطريقة خاطئة التسمم، وقد يصل إلى مضاعفات تنتهي بورم في الدماغ، وأيضًا قد ينتج عنه نقص الصوديوم في الدم.

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وبحسب الدراسة الحديثة التي تشرتها الصحيفة، فإعطاء الماء للرضيع يؤثر على حصوله على الغذاء الكافي، لذا يوصي الخبراء بالاعتماد على الرضاعة الطبيعية أو الأغذية البديلة للحليب.