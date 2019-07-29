في اليوم العالمي له.. تجارب الفتيات مع "الروج السحري": جذاب ورخيص

تبحث كل فتاة عن أناقتها والظهور بمظهر يجعلها أكثر أنوثة وجمالًا، ويعتبر أحمر الشفاة من الأشياء المفضلة عند السيدات فهو ضرورة من ضرورات التزين لديهن، ويتزامن اليوم الاثنين 29 يوليو، والذي تحتفل فيه النساء حول العالم بـاليوم العالمي لأحمر الشفاه، ويعتبر الروج السحري صيحة جديدة في عالم الموضة والجمال، الذي لجأت إليه الكثير من الفتيات والسيدات.

ويقدم "هُن" أبرز المعلومات عن "الروج السحري"، ومميزاته وبداية ظهوره وسبب تسميته بهذا الاسم.

أحمر شفاه ولكن لونه أخضر، يقوم بتوريد أي منطقة في الجسم وبخاصة الشفاه، لتفتيح لونها وإعطائها شكلًا جذابًا.

سبب تسميته بالروج السحري

يعود سبب تسميته بهذا الاسم إلى ثباته كونه يدوم طويلا عند وضعه ومن الصعب إزالته، ويعد المفضل لدى العديد من السيدات نظرًا لكونه غير ملحوظ بالإضافة لكونه لا يطبع على الملابس.

مميزات الروج السحري

إلى جانب كونه يعطي مظهرًا مميزا للشفاه، إلا أن له استخدامات ومميزات عدة منها تفتيح المناطق الداكنة، التي تتعرض للاحتكاك بشكل دائم، مثل الكوع والركبة، فعند استخدام الروج السحري تعودين بعدها لارتداء التنورات القصيرة بمنتهى الثقة، فحينما يتم استخدامه ليتحول لونه الأخضر إلى عدة ألوان منها اللون الوردي والذي يتفاعل مع البشرة.

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الروج السحري الياباني

تفنن اليابانيون في صنع أحمر شفاه سحري جديد بطريقة مبتكرة في العام الماضي، أبهرت الفتيات فور تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لم يأت بلون واحد كما هو متعارف عليه في عالم التجميل باللون الوردي، وإنما يتلون الروج وفقًا للون الذي يتم تلامسه معه بجميع الألوان والدرجات.

تواصل "هُن" مع عدد من الفتيات اللاتي يستخدمن الروج السحري خلال حياتهن اليومية، ووجدن فيه استخدامات عدة.

"نهلة": جذاب ورخيص

وجدت "نهلة. ن"، صاحبة الـ18عامًا في الروج السحري سبيلًا في الحصول على حريتها والتقلد بالفتيات في عمرها بسبب تشدد والديها بعد استخدام طلاء الشفاة الظاهر لونه لصغر سنها، وقالت لـ"هُن": " كنت دايمًا بحس بفرق بيني وبين البنات صحابي لما بلاقيهم بيقدروا يحطوا روج وأنا لا وبيكون شكلهم حلو، لغاية لما اكتشفت الروج ده بيدي شكل حلو وجذاب للشفايف وكمان بسعر رخيص".

"نانسي": الروج السحري كان بداية وضع المكياج

"الروج السحري بداية انحرافي، واستخدامي للمكياج"، بهذة العبارة المازحة سردت "نانسي. ت"، صاحبة الـ25 عامًا، ذكرياتها مع الروج السحري: "بدأت علاقتي بالماكياج منذ دخولي المرحلة الجامعية، طول حياتي مليش في الميك أب ولا أفهم فيه، وكان في واحدة صاحبتي بتستخدمه فلما جربته عجبني وبقيت بحسه طبيعي بلون الشفايف، وبيدي انطباع للغير إنك مش حاطة حاجة".