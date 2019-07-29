هل تعاني من إحداها؟.. 15 علامة تدل على إصابتك بجرثومة المعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - حسناء الشيمي:

تعتبر جرثومة المعدة أو البكتيريا الحلزونية من أبرز المشكلات الصحية التي تهدد الجهاز الهضمي، نتيجة تناول الأطعمة الملوثة بالبكتيريا المسببة للمرض أو التشارك في الأدوات الشخصية للشخص المصاب بها.

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