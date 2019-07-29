فساتين ناعمة لسهرة عيد الأضحى من وحي النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 يوليو 2019 07:34 مساءً - من المؤكد أنّ الكثير من السيدات يجدن صعوبة في اختيار اطلالات العيد دائمًا، وبدأن منذ الآن التحضير لاطلالاتهنّ في أجواء عيد الأضحى، وبخاصة إذا تزامن العيد مع حفلات ومناسبات اجتماعية.

ومن الطبيعي أن تكون النجمات والفاشينيستات أكثر الشخصيات التي تستلهم منهنّ السيدات اطلالاتهنّ، بخاصة لناحية مجاراتهنّ للموضة العالمية والعصرية، وتنسيقها مع المجوهرات المناسبة.

وعلى ذلك جمعنا لكِ اطلالات بعض النجمات العالميات والعربيات، إضافة إلى الفاشينيستات بفساتين ناعمة لسهرة عيد الأضحى، يمكنكِ اختيار ما يتناسب منها مع مناسبتكِ ومع قوامكِ، والتألق بشكل عصري ومميز.



جنيفر لورنس

جنيفير لورنس



هناك بعض الفساتين الناعمة التي تصلح لارتدائها خلال النهار، وفي المناسبة الليلية الرسمية أيضًا، كالفساتين الطويلة مع الفتحات، وبألوان متنوعة، ولكن يبقى أن نغيّر الاكسسوارات والمكياج، إضافة إلى طريقة تصفيف الشعر، حتى تتحول الاطلالة بالفستان نفسه من نهارية مشرقة وفرحة، إلى ليلية ساحرة ومتألقة، كما فعلت جنيفر لورنس هنا.



نانسي عجرم

نانسي عجرم



اعتمدت نانسي عجرم فستانًا مميزًا باللون الأحمر من “جورج حبيقة” Georges Hobeika ، وبقصة الأوف شولدرز أظهر جمال لون بشرتها وقوامها الممشوق، وقد زينته بمجوهرات ذهبية مميزة.



نوال الزغبي

نوال الزغبي



اللون الأصفر هو من الألوان الرائجة كثيرًا في صيف 2019، كما أنه يتناسق وأجواء الصيف كثيرًا، يمكنكِ أن تختاري فستانًا ناعمًا متوسط الطول بهذا اللون، كما فعلت النجمة نوال الزغبي لسهرات عيد الأضحى، فهو يمنح اطلالتكِ الحيوية والعصرية.



نور عريضة

نور عريضة



تميزت مدونة الموضة نور عريضة باطلالاتها، بالجمع بين الكلاسيكية والبساطة، فانعكس هذا المزيج بشكل عصري مميز، عندما اختارت فساتين ناعمة تتناسب وجميع المناسبات، فيمكنكِ اعتماد القصات الكلاسيكية المفعمة بالأناقة خلال مناسباتِك.

Advertisements



مهيرة عبد العزيز

مهيرةعبدالعزيز



يمكنكِ أيضًا التألق على طريقة مهيرة عبد العزيز بفستان أبيض مستوحًى من تصميم القفاطين، مع التطريزات الذهبية، مناسب للحفلات الكبيرة في عيد الأضحى، ستمنحكِ لوك مترفًا وأنيقًا.



سيرين عبد النور



تألقت سيرين عبد النور بفستان دانتيل من ديور Dior ، بتصميم ناعم مع أكمام طويلة وقصة منسدلة باللون الأزرق الفاتح، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ باللون الفضي، وشنطة يد من “ديور” Dior أيضًا.

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>