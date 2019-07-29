شنط صيف 2019 وطرق تنسيقها مع العبايات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 يوليو 2019 07:34 مساءً - استعدي هذا الصيف بأجمل الاطلالات وتعرّفي على أسرار تنسيق شنط اليد التي رصدناها لكِ من مجموعات ربيع وصيف 2019 للأزياء الجاهزة مع العبايات لاطلالة شرقية فاخرة.

شنطة اليد من العناصر المهمة في اطلالة كل امرأة، فـشنطة اليد لدى النساء ليست فقط شيئًا يستطعن وضع أغراضهنّ فيه، بل هي أيضًا قطعة تكمل اطلالتهنّ وأناقتهنّ. ولا تعدّ شنطة اليد فقط مجرد أكسسوار لاحتواء متعلقاتكِ الشخصية اليومية، ولكنها بالفعل تسهم بقدر كبير في تشكيل اطلالتكِ وأسلوب حياتِك.

واختياركِ لشنطة اليد الصحيحة، له أبلغ الأثر في تشكيل نمط حياتكِ واطلالتكِ وترسيخ صورتكِ الأنيقة في أذهان كل من ينظرون إليكِ، ويجعلك تبدين أكثر جمالًا وإبهارًا أمام نفسكِ طوال اليوم.

شنطة يد من فندي

تنسيق شنطة اليد مع العباءة



- طغت شنط الكتف المزودة بسلسال ذهبي على إبداعات أشهر المصممين، فأحببنا الحقيبة المونوكروم من توقيع دار جيفنشي Givenchy والتي ننصحكِ بتنسيقها مع عباءة سوداء مفتوحة، وفستان أبيض وحذاء باللون الأحمر أو الذهبي، أما حقيبة فنديFendi الزرقاء الفاتحة، فيمكنكِ اعتمادها مع العبايات البيضاء أو البيج الفاتحة.

شنطة يد من شانيل







- قدّم عدد من الماركات باقة فاخرة من شنط الكلاتش، والتي زُوّد بعضها بمقابض يدوية أو بسلاسل قصيرة، مثل تصميم شنطة لويس فيتون Louis Vuitton، جربي تنسيقها مع العبايات السوداء لاطلالات مميزة في تجمعات السحور.

- نسقي العبايات الباستيلية الرائجة مع حقائب باللون البيج الفاتح، مثل الموديلات التي جلبناها لكِ من عروض بربري Burberry وفالنتينو Valentino أو مع حقيبة بيضاء كما في تصميم ميو ميوMiuMiu.

- لائمي العبايات الوردية المبودرة مع فستان أبيض، وأكملي اللوك بالحقيبة التويد المزودة بيد من الجلد، وأخرى من اللؤلؤ الأبيض التي رصدناها لدى دار شانيل Chanel لاطلالة أنثوية أنيقة أثناء النهار، ويفضل أن يكون الحذاء باللون الأبيض.

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