طرق تنسيق الوردي مع الأحمر لإطلالة أنيقة في عيد الأضحى

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 يوليو 2019 07:34 مساءً - تنسيق اللون الأحمر مع تدرجات الزهري، صيحة جديدة اعتمدتها فاشينيستاز في عواصم الموضة بأسلوب عصري ومرح.

وعند الحديث عن أبرز اتجاهات موضة ربيع 2019، والتي تابعناها ضمن عروض أسابيع الموضة بنيويورك ولندن وميلانو، لا يمكن إغفال الحضور الطاغي لصيحة المزج بين اللونين الأحمر والوردي في الطلة الواحدة.

Brandon Maxwell





بتوقيع أشهر الماركات العالمية، إليكِ أجدد الموديلات المصممة بهذين اللونين الأنثويين لتستوحي منها أناقتكِ.



- قدمت ماركة براندون ماكسويل Brandon Maxwell تشكيلة رائعة من الأزياء الساترة التي تحاكي ذوق المرأة المحتشمة أو المحجبة، فكانت الاطلالة المكونة من توب أحمر بأكمام طويلة وتنورة وردية منفوشة عالية الخصر، من أجمل ما رأينا على مدرجات عروض أسبوع نيويورك، أُخطفي الأنظار بهذة الاطلالة المميزة، والتي ستساعدكِ في إخفاء المناطق المكتنزة المتركزة في القسم السفلي من قوامِك.

- خلال عرضها الأنيق كشفت ماركة إميليا ويكستيد Emilia Wicksteadعن فستان سهرة محتشم، تميز بخصره المنخفض، ولكن انتبهي، فهذة القصة قد لا تناسبكِ اذا كان قوامكِ كمثريّ الشكل، فقط اعتمديه إذا كنتِ نحيفة أو تتمتعين بقوام الساعة الرملية.

Delpozo



- في المساء يمكنكِ التوجه إلى حفل عشاء وأنتِ متألقة ببدلة وردية بخامة لماعة، نسقيها مع قميص أحمر على غرار كايا جربر في عرض ماركة سلفاتوري فيراغامو Salvatore Ferragamo.

MSGM





- تسابق عدد من الماركات على تقديم الفساتين الوردية المطبعة بالزهور الحمراء، والتي تناسب طلعات النهار وأجواء العطلات، وفي مقدمتها ماركة المصمم التركيErdem والذي برع في تصميم فستان A Line سيخفي مختلف عيوب جسمِك، كما لفتنا الفستان القصير الموقع من كيت سبيد Kate Spade، نسقيه مع بوط أبيض أو وردي فاتح، لتحويله إلى قطعة تناسب أسلوبكِ المحتشم.

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Advertisements

تابعي أيضاً:

هل نجحت ميراندا كير بتنسيق الأحمر مع الوردي؟

فساتين سهرة باللون الوردي من مجموعات كروز 2020

للمحجبات: فساتين بدرجات الأحمر والوردي لإطلالتك بيوم الحب