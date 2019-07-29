نظارات رجالية مستوحاة من نجوم عرب

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 يوليو 2019 07:34 مساءً - على الرغم من قلة عددها، إلا أنّ الاكسسوارات الرجالية تلعب دورًا أساسيًّا في إطلالة الرجل الخارجية، فهي تعمل على تكامل طلته الخارجية بشكل كبير، وإظهاره بشكل عصري مميز.

ومع تعدد وتنوع قطع الاكسسوارات الرجالية واختلاف أشكالها وأحجامها، إلا أنّ النظارات تبقى الأهم والأكثر بروزًا، وعليه يجب أن يكون الاختيار موفقًا كي تكون الاطلالة متناسقة وموفقة.



موضة نظارات شمسية لصيف 2019

عمرو دياب



وفي 2019 طرحت دور الأزياء تصميمات نظارات شمسية جديدة بخاصة بالصيف، وجاءت في الصدارة هذا العام النظارات الشمسية بالعدسات الأصغر حجمًا، والتي حازت على اهتمامات الرجال في مختلف أنحاء العالم.

وبالنسبة للألوان، فإنّ عدسات نظارات الشمس الرجالية هذا الموسم قد اختلفت عن المواسم السابقة، حيث جاءت متنوعة ما بين الرمادي، الأخضر، الأسود، والزيتي الفاتح.



نصائح لإختيار النظارات الشمسية

ناصيف زيتون



والمهم عند اختيار النظارات، أن لا نأخذ بعين الاعتبار ما هو رائج فقط، بل ما يتناسب وشكل الوجه والبشرة.

فإذا كنت صاحب وجه مربع، عليك اختيار نظارات ذات إطار مستدير وناعم، وإذا كان وجهك دائريًّا فعليك اختيار النظارات المستطيلة، والتي من شأنها إعطاء وجهك بعض الطول.

وإذا كنت صاحب بشرة سمراء، فمن الأفضل ارتداء نظارات ذات عدسات داكنة، أما أصحاب البشرة البيضاء فمن الأفضل لهم ارتداء نظارات باللون البني أو الأصفر.



أنواع النظارات الأكثر رواجًا

تامر حسني



النظارات الدائرية

تتلاءم النظارة الدائرية مع جميع أشكال الوجوه؛ ويمكن تنسيقها مع أيّ اطلالة في الصيف، لأنها تعطي لمسة حيوية وعصرية مميزة.



النظارات المربّعة

هي الأكثر رواجًا في صيف 2019، بخاصة البنيّة منها، ويمكن تنسيقها مع ألوان الملابس الصيفية الجريئة، كاللون الأصفر أو الأزرق.



النظارات التي تغطي العيون بالكامل

من القطع التي لاقت رواجًا كبيرًا ، وتناسب كثيرًا من الشباب بخاصة أصحاب الذقون الطويلة والحادة.

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نظارات النجمات العرب الصيفية بين العصرية والكلاسيكية



النظارات الملونة

تناسب الاطلالات الملونة والمبهجة في الصيف، وتعطي لمسة عصرية على الاطلالة.



نظارات الـ Retro Square

لم تعد بشكلها الكلاسيكي فقط، حيث يقتصر ارتداؤها على الاطلالات الرسمية، بل يمكنك اختيارها مع الملابس الرياضية لاطلالة كاجوال راقية.



وفي هذا السياق جمعنا لكم بعض صور النجوم العرب بالنظارات الشمسية، حيث يمكنكم أن تستوحوا منها ما يتناسب معكم لتتألقوا هذا الصيف.