فساتين سهرة للعيد ونصائح لزيادة الطول

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 يوليو 2019 07:34 مساءً - تقع كل امرأة في حيرة لاختيار فستان العيد. إذ من الصّعب الاختيار من بين العديد من التصميمات العالميّة الأنيقة. لذلك، ولتسهيل الأمر عليكِ اخترنا لكِ باقةً من أجمل فساتين السهرة اللافتة، والتي تناسب جميع الأذواق. تضمّ هذه المجموعة المتنوّعة تصميمات عصرية للمرأة الفاشينيستا، وهي تتميّز بقصّاتها الغريبة وألوانها الزاهية، إضافةً إلى تصميمات أكثر رقيًّا وبساطةً للمرأة الكلاسيكيّة. بإمكانكِ أيضًا الاختيار بين الفساتين القصيرة التي تُبرز جمال ساقيكِ وفساتين الماكسي التي تمدح جسدكِ.

اخترنا لكِ مجموعة من التصميمات الخلابة من فساتين السهرة، ضمن عروض اليوم الأول من أسبوع الموضة بنيويورك، تحديدًا في عرضي باميلا رولاند وتاداشي شوجي.

فساتين من عروض عرض ماركة تاداشي شوجي



شاهدي موديلات فساتين السهرة التي ستساعدكِ في الظهور بقامة أطول:



- لايزال فستان حورية البحر الشهير يحتفظ بمكانته ضمن اتجاهات الموضة العالمية، وبرعت المصممة باميلا رولاندPamella Roland في تقديمه بموديل غاية في الأناقة، اعتمد قصّة الديكولتيه مع كشاكش من التول الوردي تزين الصدر.



- يبدو أنّ الفساتين القصيرة من الأمام والتي تُعرف بالـ High Low dresses ستواصل رواجها في 2019، وقد نجحت باميلا رولاند في تقديمها بتصميم ذكّرنا بفساتينGiambattistaValliالناعمة المعتمدة على التفاصيل المكشكشة.



- في عرض ماركة تاداشي شوجي Tadashi Shoji أحببنا الفساتين الـ V Neck، والتي أتى معظمها بخصر عالٍ يبدأ غالبًا من أسفل الصدر مباشرة Empire dress، اعتمدي هذا النمط لتضمني اطلالة ممشوقة تخفي عيوب جسمكِ بفضل التنانير غير الملاصقة للقوام.

فساتين من تصميم باميلا رولاند

Tadashi Shoji

- وكما شاهدنا على منصات عروض الكوتور، حظي الفستان الشفاف المزود بتنورة تحتيه قصيرة، بحضور لا يمكن تجاهله، ما يدل على أنه سيكون من أبرز صيحات الربيع القادم، وقدمه المصمم تاداشي شوجي بتصميمين رائعين، أجملهما الفستان الـ V Neck المزود بكاب طويل.

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