عبايات ملونة للعيد موضة صيف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 يوليو 2019 07:34 مساءً - لن تكتمل أناقتك في عيد الأضحى دون شراء عبايات جديدة تكون ذات تصميم جذاب وألوان مبهجة كي تمنحك مظهر أنيق.

وأصبحت العباءة الملونة من القطع الأساسية في خزانة كل امرأة عربية لاسيما في فصل الصيف وأجواء الرحلات والعطلات والتي نتطلع خلالها إلى اعتماد أزياء مريحة وسهلة الارتداء والتنسيق مع مختلف الإطلالات.

ولكشخة العيد تحرص كل سيدة على اختيار أكثر اللوكات شياكة وأناقة ورقي. فإذا اقترب العيد و لم تتحضري بعد لإطلالة العيد نطلعك اليوم على أحدث موديلات العبايات والقفاطين الملونة وأسرار تنسيقها بأناقة.

عباءة من تصميم ماركة Aywa London







عبايات وقفاطين آخر موضة من إنستقرام



- تتعاقب المواسم وتبقى العباية المونوكروم هى المنافس الأقوى للعباءة السوداء الكلاسيكية، وقد أبتكرت ماركة تاء مربوطة Ta Marbota تصميم أستمد فخامته من المزج الرائع بين اللونين الأبيض والأسود لا سيما النقاط البيضاء التي زينت الأكتاف، نسقي هذا الموديل مع حقيبة كتف حمراء مزودة بسلسال ذهبي وصندال ذهبي اللون.

- تصدرت العبايات الوردية المبودرة مشهد الموضة، وأعجبنا الموديل المزدان بالريش الأبيض من مجموعة ماركة Anatomi، نسقيه على غرار العارضة مع بلوزة بيضاء وبنطال من نفس اللون واسع الأرجل لإطلالة محتشمة تلائم الحجاب ويمكنك إستبدال البنطال الأبيض ببنطال جينز فاتح لإطلالة شبابية أنيقة في نهار عيد الأضحى.

عباءة حمراء من تصميم Kanzi





- ركزت ماركات شهيرة مثل كنزي Kanzi، Anatomi وأمل الرئيسي Amal Al Raisi على القفاطين المميزة بالألوان الباستيلية الهادئة، نسقيها مع حقيبة وصندال باللون الأبيض لإطلالة ناعمة في العيد.

- بخلاف الألوان الناعمة حرصت ماركات مثل كنزي Kanzi وأمل الرئيسي Amal Al Raisi على إدراج قفاطين أنيقة باللون الأحمر، تجرئي ونسقيها في أمسيات عيد الأضحى مع اكسسوارات وحذاء باللون الذهبي لتتفردي بأسلوبك الأنيق.

قفطان من تصميم Mauzan

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