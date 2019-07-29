مشابك الشعر موضة أكسسوارات صيف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 يوليو 2019 07:34 مساءً - أبدعت دور الأزياء العالمية خلال إطلاقها مجموعاتها لصيف 2019 في طرح تصاميم مشابك الشعر ناعمة وفاخرة، مستوحاة من حقبة التسعينات بلمسات عصرية، مما جعلها موضة أكسسوارات هذا الموسم. وقد رصدنا العديد من أنواع مشابك الشعر، فظهرت تلك المرصعة بالكريستال البرّاق، وأخرى مرصعة بحبات اللؤلؤ الأبيض أو الملوّن، كما وجدنا مشابك الشعر ذات الموديلات البسيطة التي تعكس الطابع الكلاسيكي لإطلالاتك الكاجوال.

كذلك، لاحظنا أن الكثيرات من النجمات العربيات والغربيات ومدوّنات الموضة، أبرزهن جيجي حديد وكندال جينر، اعتمدن على صيحة مشابك الشعر كأكسسوارات، زيّنّ بها إطلالاتهن النهارية الصباحية، مع التي شيرت الأبيض والجينز، أو أمسياتهنّ الفاخرة والرومانسية، مع فستان السهرة وحذاء فخم بكعب، مما أضفى عليهنّ لمسة من الأنوثة المترفة.

جيجي حديد تزين إطلالتها المسائية الفاخرة بمشابك الشعر



نقدّم إليك في «الخليج 365» باقة واسعة من أروع تصاميم مشابك الشعر الأكثر رواجاً لصيف 2019 ذلك كي تزيّني بها إطلالتك وتسريحتك مضفية عليها مزيداً من الجمال والعصرية.

أجمل أكسسوارات مشابك الشعر لصيف 2019

كندال جينر تزين إطلالتها بمشبك الشعر



مشابك عصرية مرصعة بالكريستال البراق لصيف 2019

-مشبك شعر من سيمون روشا SIMONE ROCHA

مشبك شعر من سيمون روشا SIMONE ROCHA



انتقينا من علامة سيمون روشا SIMONE ROCHA هذا المشبك الناعم باللون الفضي والمرصّع بحبات الكريستال الوردية ذات تصاميم الورود الأنثوية.

اعتمديه مع إطلالة بالجينز وتوب ناعمة باللون الأبيض أو البيج لإطلالة نهارية.

-مشبك شعر من روزانتكا ROSANTICA

مشابك شعر من روزانتكا Rosantica



اخترنا من روزانتكا ROSANTICA زوجاً من المشابك المناسبة لأجمل السهرات. هذان المشبكان مصممان يدوياً في إيطاليا باللون الذهبي ومرصعان بحبتين من الكريستال الوردي الباستيلي وريشة بذات اللون.

نسقي هذا الزوج من المشابك مع فستان باللون الذهبي الراقي حيث يمكنك اعتماد مشبك واحد أو الاثنين معاً بطريقة X.

-مشبك شعر من غوتشي Gucci

مشبك شعر مرصع بالكريستال من غوتشي Gucci



من علامة غوتشي Gucci، اخترنا مشبك شعر مفعم بالفخامة مصمم من المعدن الفاخر ومرصّع بحبيبات الكريستال المتلألئة.

اعتمدي هذا المشبك مع فستان سهرة فاخر باللون الأسود واستقطبي جميع الأنظار نحوك.

مشابك شعر عصرية مرصّعة باللؤلؤ لصيف 2019

-مشبك شعر من ليلت إن واي LELET NY

مشابك شعر من ليلت إن واي LELET NY



من ليلت إن واي LELET NY اخترنا مجموعة مؤلفة من ثلاث مشابك مصممة من المعدن الذهبي ومرصّعة بحبات ملفتة من اللؤلؤ الفاخر.

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اعتمديها مع بعضها على جانب واحد من خلال تسريحة شعر مفلوت.

-مشبك شعر من جينيفر بير JENNIFER BEHR

مشبك شعر من جينيفر بير JENNIFER BEHR



من دور مشبك الشعر أن يضفي الكمالية على أي إطلالة. وقد انتقينا من من جينيفر بير JENNIFER BEHR مشبك Valerie العريض المرصع باللؤلؤ.

اعتمديه مع تسريحة بونيتيل لإبراز جماليته.

مشبك شعر من كاتورز 14 / QUATORZE

مشبك شعر من كاتورز QUATORZE



اخترنا من علامة كاتورز 14 / QUATORZE زوجاً من المشابك الناعمة المصممة يدوياً بأيدي حرفيين يابانيين والمرصعة باللؤلؤ الطبيعي.

هذا الزوج من المشابك سيبدو رائعاً مع تسريحة شعر ناعم مربوط.

طرق تطبيق التسريحات مع مشابك الشعر

مشابك سعر اللؤلؤ موضة صيف 2019



-يمكنك تثبيت مشابك الشعر على جانبي الشعر المفلوت لإطلالة أنثوية ناعمة

-كذلك، يمكنك وضع المشابك على جانب واحد على الشعر المربوط سواء كان بأسلوب كعكة أو بونيتيل أو حتى نصف رفعة.

طبقي عدّة مشابك في التسريحة الواحدة شرط أن تكون ذات تصميم بسيط وناعم



-إذا كنت من عاشقات التيجان، يمكنك ابتكار طوق من مشابك الشعر وتاج الرأس لتسريحة عصرية مميّزة وجديدة.

-لا تبالغي في حجم المشابك وعددها، حيث ننصحك باعتماد مشبك واحد على الشعر إذا ما كان عريضاً ومرصّعاً بطريقة جداً بارزة. أما إذا كان المشبك بتصميم بسيط وناعم، يمكنك أن تضعي منه اثنين أو أكثر، حسب الإطلالة.

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