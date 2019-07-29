للمحجبة: 5 صيحات اعتمديها لإطلالة عيد الأضحى

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 يوليو 2019 07:34 مساءً - أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، وهناك الكثير من الأفكار والصيحات المختلفة التي يمكنكِ اعتمادها للظهور بأفضل مظهر لديكِ، وقد اخترنا لكِ اليوم 5 صيحات اعتمديها لاطلالة أنيقة بالعيد.

التنانير البليسيه

التنانير البليسيه





مازالت موضة التنانير البليسيه مسيطرة بشكل كبير بعالم الموضة والأزياء، فهي خيار مناسب لاعتمادها بعيد الأضحى، من الممكن أن تختاريها بألوان زاهية كهذا الأزرق مع القميص باللون نفسه من مرمر محمد، لاطلالة ليست فقط محايدة لكنها مبهجة كذلك، نسقت معها حذاءً أنثويًّا ناعمًا باللون نفسه، وأعجبنا التغيير الذي أضافته مع اللوك بالشنطة باللون الفستق.

التصاميم مع الكشكش



من الصيحات الجريئة والتي عادت بقوة من فترة السبعينيات والثمانينيات هي موضة الكشكشة، حاولي أن تعتمدي قطعًا تحتوي على قصات الكشكشة المختلفة، كالتايور الأنيق من ماهي الشامي، مع الكشكشة بتصميم الـ Wrap تزيدكِ جاذبية وبهجة، والمهم عند اختيار هذه الموضة، هو أن تعتمدي الكشكشة بالمناطق النحيفة في جسمِك، إذ إنّ موضة الكشكشة تضيف بعض الوزن إلى مظهر الصبيّة.



الفساتين متعددة الطبقات

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العيد معروف بأجوائه المبهجة، وهذه الموديلات من الفساتين متعددة الطبقات، تمنحك "لوك" منعشًا وجذابًا، اختاريه لسهرات العيد كهذا الفستان من نورهان حسن، كما أنّ هذه التصميمات مناسبة لقصيرات القامة، وتزيدكِ طولًا، بخاصة وإن اخترتها مع الكعب العالي.



الفساتين القصيرة مع البناطيل

التصاميم مع الكشكش



من التنسيقات الذكية التي تعتمدها مدونات الموضة، هو اختيار الفساتين القصيرة مع البناطيل، لاطلالة محتشمة وعصرية أيضًا، كأحدث اطلالات المدونة دلال الدوب، بالفستان الاسود المنفوش القصير، نسقت معه بنطلونًا أسود، لاطلالة كلاسيكية مناسبة لعيد الأضحى.

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الفساتين مع الأزرار الأمامية

التصاميم مع الكشكش





هذا النوع من الموديلات أنيق وعملي بالوقت نفسه، فالفساتين المفتوحة مع الازرار الأمامية، يمكنكِ ارتداؤها كفستان كما هي، أو كتونيك طويل مع البناطيل الجينز، بحسب خيارِك، كهذا اللوك من نورهان حسن، مناسب أكثر لكِ إن كنتِ ستقضين العيد على الشاطىء.

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