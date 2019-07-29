"سهام" أمام محكمة الأسرة: "جوزي عقيم ورافض يطلقني"

"زوجي عقيم وتزوج عليا وتركني كالبيت الوقف رافضا طلاقي أو الاعتراف بعدم قدرته على الإنجاب "..هكذا لخصت "سهام. غ" ربة منزل قضيتها أمام مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة في كفر شكر، فيرفض زوجها الاعتراف بعدم قدرته على الإنجاب، رافضا طلاقها وتركها في منزل أهلها وتزوج من سيدة ثانية.

قالت "سهام" إنها تزوجت من رجل ميسر ماديا، وبعد زواج استمر عامين لما ينجبا أطفال، فطلبت منه الذهاب للطبيب ولكنه رفض وتزوج عليها ليؤكد لها قدرته على الإنجاب رافضا الاعتراف بأنه عقيم، بحسب قولها.

وأضافت "سهام" أمام محكمة الأسرة: "رفضت الفكرة تماما ولكنه لم يهتم برفضي وقال إنه من حقه أن يتزوج فقررت ترك المنزل وخرجت ذهبت إلى بيت أهلي وحكيت لهم".

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وتابعت: "تزوج من سيدة ثانية وأنا انتظرت أكثر من سنة في بيت أهلي ورغم زواجه لكنه لم ينجب أطفال فذهبت له مع والدي وطلبنا منه الطلاق أخذ حقوقي وقائمة منقولاتي ولكنه رفض".

أجريت "سهام" التحاليل ولم تجد مانع من قدرتها على الإنجاب، فتأكدت أن زوجها عقيم، فقررت اللجؤ للمحكمة لرفع دعوى طلاق.

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