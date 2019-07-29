أنواع انقطاع الطمث وطرق العلاج

انقطاع الطمث أمر مُقلق للسيدات إذا جاء مُبكرًا، أو ارتبط ببعض الأسباب المرضية، بعيدًا عن الإنقطاع الطبيعي، فهناك العديد من المؤشرات التي تنذر بانقطاعه والتي يمكن علاجها من البداية.

وقدم "CNN" عدة نقاط بما يتعلق باسباب انقطاع الطمث وأنواعه وعلاجه.

أنواع انقطاع الطمث

نوع أولي

هناك نوعين لانقطاع الطمث لدى السيدات، أولهما هو الإنقطاع منذ البداية، بمعنى أن لا تأتي الدورة الشهرية عند البلوغ.

نوع ثانوي

وهو الشائع والطبيعي، بمعنى انقطاع الطمث 3 مرات متتالية.

أسباب انقطاع الطمث

- الحمل، ويعد السبب الأكثر شيوعًا في إنقطاعه لفترة خلال الحمل.

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- مرض الأعضاء المسؤولة عن الدورة ومنها: المبيض، والرحم، وتحت المهاد، والغدة النخامية في الدماغ.

- الوصول لسن اليأس، حيث ينقطع الطمث عادًة مع التقدم في العُمر.

علاج انقطاع الطمث

- يُفحص تاريخ المريضة بدقة بالإضافة إلى الفحص البدني.

- معالجة الأمراض المرتبطة بالأعضاء المسؤولة عن الدورة، كمتلازمة المبايض المتعددة، وأمراض الرحم.

- علاج مستوى هرمون الاستروجين، خاصة إذا كان انقطاع الطمث مرتبطاً بمستويات منخفضة من الاستروجين، فالأمر المقلق هو أن المرأة قد تكون أكثر عرضة لخطر ترقق العظام والكسور، لذلك يتم وصف مكملات الاستروجين مع موانع الحمل الفموية.

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