في اليوم العالمي له.. طرق صناعة "الروج" في المنزل بألوان الشمع والبنجر

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"اليوم العالمي للروج"، فعالية دولية توافق الـ30 من يوليو من كل عام، للتركيز على تاريخ "أحمر الشفاه"، وتطوره وصناعته، وتأثيره في عالم الموضة والجمال، فتعتمد عليه النساء في تجميل شفاههن، وجعلها أكثر جاذبية.
وفيما يلي طريقتين مختلفتين، لصناعة "الروج" في المنزل، وفقا لما قالته الإعلامية رضوى الشربيني في برنامجها النسائي "هى وبس"، عبر قناة "سي بي سي سفرة".
الطريقة الأولى
تساعد هذه الطريقة في الحصول على ألوان متنوعة من "الروج" خلال فترة زمنية قليلة، كالتالي:
المكونات
- أقلام لألوان مختلفة وطويلة من الشمع.
- زيت جوز الهند.
خطوات التحضير
- كسر كل لون من أقلام الشمع في طبق دون خلطهم.
- إضافة ملعقة زيت جوز هند على كل لون.
- وضع الخليط في "الميكرويف" لمدة نصف دقيقة حتى 5 دقائق لحين ذوبان الأقلام.
الطريقة الثانية
تتميز تلك الطريقة، بالحصول على "روج قرمزي اللون" من ألوان طبيعية، غير ضارة بالبشرة.
المكونات
- بنجر
- زيت جوز هند
طريقة التحضير
- غسل البنجر جيدا، ثم تقطيعه.
- وضعه في الخلاط مع إضافة زيت جوز الهند.
- تصفية الخليط، ثم تترك مياه البنجر المصفاة المخلوطة في الزيت داخل الثلاجة حتى تجمد.
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