عقب إصابته أمام الأهلي.. زوجة محمود علاء: "شاف أصعب من كدة"

حرصت "إيمي" زوجة مدافع الزمالك محمود علاء، على توجيه رسالة له عقب تعرضه للإصابة أمس، خلال مباراة القمة 118، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "إيمي": "ألف سلامة عليك يا بطل، ربنا يحميك ويحفظك ويبعد عنك كل شر ويخليك ليا أنا ومليكة، ويارب ما نشوف فيك وجع أبداً أبداً يارب العالمين".

وتابعت: "سلامتك حبيبي أنت شوفت أصعب من كدة بكتير وعديته عشان إنت راجل ربنا يقويك ويديك الصحة ويبارك في عمرك".

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إصابة علاء

وكان علاء تعرض لإصابة قوية في الرأس، بعد تدخل عنيف من رامي ربيعة، داخل منطقة جزاء النادي الأهلي، ليسقط علاء على أرضية الملعب، قبل أن يعود إلى المباراة مرة أخرى، ليقرر الجهاز الفني إخراج اللاعب خوفًا من تفاقم الإصابة، بخاصة وأن اللاعب طلب خروجه بسبب عدم استطاعته الاستمرار خلال المباراة.

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