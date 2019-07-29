نشرت الفنانة التونسية درة صورتين جديدتين لها على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهرت خلالهما بإطلالتين مختلفتين على غلاف إحدى المجلات. وظهرت درة في إطلالتها الأولى بـjumb suit باللون الأسود، والإطلالة الثانية بفستان أبيض من "الريش"، وذلك خلال لقاءها الحواري الخاص لمجلة "سول العربية". Advertisements وعلقت الفنانة التونسية على إحدى صورها، بجزء من أحد تصريحاتها للمجلة، وكتبت: "أدينُ للقاهرة بالكثير، ومصر احتضنتني بحب وعوضتني عن مشاعر الغربة". ​

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كانت هذه تفاصيل خبر بـjumb suit وفستان من "الريش".. درة: مصر عوضتني عن الغربة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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