الامارات | رجل يقتل زوجته فور اكتشاف جنس مولودها

شكرا لقرائتكم خبر عن رجل يقتل زوجته فور اكتشاف جنس مولودها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاشت محافظة القاهرة بمصر مؤخرا، واقعة مروعة هزت الوسط الطبي، حيث نشرت صفحة "أطباء مصر" المتخصصة في المجال الطبي، حادثا إنسانيا غريبا تم في مستشفى المطرية، مفاده جريمة قتل رجل مصري لزوجته مباشرة بعد ولادتها، وتعنيفها حتى الموت، وذلك على إثر اكتشافه لجنس المولود الذي كان أنثى بدلا عن الصبي الذي كان يتمناه.

وانطلقت تفاصيل الواقعة، بدخول السيدة إلى غرفة العمليات لإجراء جراحة قيصرية بغرض الولادة، وبعد انتهاء العملية ، فوجيء الرجل بولادتها طفلة وليس طفلا. الأمر الذي دفعه إلى فقدان عقله والقيام بضربها ضربا مبرحا فور خروج الزوجة من غرفة العمليات، مما أدى إلى تعرض الأخيرة إلى نزيف حاد وتدهور حالتها الصحية ومن ثم وفاتها على الفور.

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وتدخل رجال الأمن على الفور للقبض على الزوج الجاني في مستشفى المطرية واحتجازه ليتم تسليمه لأقرب قسم شرطة للتحقيق معه في تفاصيل الواقعة.