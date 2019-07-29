بحجم الكارنيه.. "سوني" تطرح أجهزة تكييف للملابس بـ117 دولارا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

ارتداء ملابس تحمل جهاز تكييف يساعد على تخفيض درجة حرارة الجسم، قد يثير اندهاش البعض، لكن شركة "سوني" اليابانية ابتكرت جهازًا للتبريد بحجم كارت ائتمان (أو كارنيه) يمكن ارتدائه بسهولة، ولقى الجهاز الذي أطلق عليه اسم "ريون بوكيت "Reon Pocket"إقبالًا واسعًا.

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية أن جهاز "Reon Pocket" يعتبر وحدة تكييف هواء يمكن ارتدائها عن طريق وضعه في قميص داخلي به جيب للتثبيت عند منطقة الرقبة، ويتصل الجهاز بالتطبيق المصاحب عبر البلوتوث، ما يمكن المستخدم من ضبط درجة الحرارة التي يريدها، لضخ الهواء البارد أسفل منطقة الرقبة.

وأوضحت شركة "سوني" أن جهاز "Reon Pocket" قد يخلصك من مشاعر الإزعاج نتيجة اختلاف درجات الحرارة في فصلي الصيف والشتاء، مؤكدة أن الجهاز أثبت قدرات هائلة خلال فترة الاختبار، حيث تمكن من خفض درجة حرارة جسم المستخدم بمقدار 13 درجة مئوية أو زيادتها بمقدار 8.3 درجة.

ويتوافر جهاز الـ"ريون بوكيت "Reon Pocket" في اليابان فقط في الوقت الحالي، بسعر يتراوح بين 12.760 إلى 19.030 ألف ين (117 دولارًا لـ175 دولارًا).