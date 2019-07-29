حيل سهلة للحصول على مكياج عيون مثالي

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

لا شك أن العيون المشرقة تخطف أبصار الناظرين، سواء كانت ضيقة أو متباعدة عن بعضها البعض أو بكل بساطة صغيرة للغاية. ومن خلال ماكياج العيون الصحيح تستطيع كل امرأة أن تبرز جمال عيونها وتأسر ألباب من ينظر إليها. ولتحقيق هذه الأمنية المنشودة لا تحتاج المرأة سوى خمسة أشياء: كريم التفتيح والكحل وظلال الجفون والماسكارا وقلم الحواجب. وتقدم كلاوديا تسوم هينجست، خبيرة الجمال لدى اتحاد شركات توزيع مستحضرات التجميل الألمانية (VKE)بالعاصمة برلين، أولى هذه النصائح وتقول :"يجب أن يكون جلد الوجه متجانساً، أي ينبغي أن يكون ذا طبقة أساس جيدة، وإلا فلن يوحي أروع ماكياج للعيون بأي شيء".

ويتوقف نجاح مكياج العيون على ترتيب استعمال أدوات الماكياج، وهنا ينصح فنان التجميل بوريس إنتروب بمدينة ميونيخ جنوب ألمانيا، قائلاً :"إذا كنت لا أتقن شيئاً ما، فإنني أبدأ به أولاً". وبعد وضع طبقة الأساس يفضل إنتروب البدء بظلال الجفون. وفي بادىء الأمر يضع إنتروب بودرة التفتيح على الجفن المتحرك، لأنه يعمل على إبراز العين بصرياً. وبعد ذلك يتم استعمال قلم كحل قاتم اللون أسفل العين أولاً، أي أسفل أو بين منبت الرموش. وتنصح تسوم هينجست بأن يمتد الخط المرسوم من الخارج باتجاه المنتصف. ولرسم خط الجفون العلوي تفيد الحيلة الصغيرة التالية: من أجل الحصول على معالم متناسقة ارفعي الحاجب من المنتصف إلى أعلى! فبذلك يكون الجفن مشدوداً ويكون من الأسهل بالنسبة لليد تمرير القلم عبر منبت الجفن العلوي.

ولهذين الخطين الصغيرين تأثير مذهل؛ حيث تبدو الرموش أكثر كثافة وتمنح الوجه المزيد من التعبير. وتفشي خبيرة التجميل الألمانية تسوم هينجست سراً من أسرار فناني التجميل المحترفين وتقول إنه من خلال تزيين الخط بحيث يكون أكثر سمكاً من الخارج وأكثر نحافة كلما اتجه للداخل يمكن للمرأة أن تتحايل على شكل عينها الطبيعي وتحصل على شكل اللوز المثالي. ومن تجد في نفسها الجرأة يمكنها استخدام محدد العيون السائل "آيلاينر"، غير أن إنتروب يحذر :"يحتاج هذا الأمر إلى تمرس".

ويسدي إنتروب نصيحة من نصائح المحترفين ويقول :"بدلاً من الآيلاينر استعملي ببساطة فرشاة مبللة مدببة الطرف وارسمي خط الجفن مع ظلال الجفون". وأوضحت إلينا بيرفيج، فنانة تجميل مستقلة حاصلة على دبلوم بمدينة هامبورغ شمال ألمانيا، فائدة ذلك بقولها :"مع ظل الجفون يكون من الأسهل تصحيح الخط"، مشيرة إلى أن وضع كحل فاتح اللون على طرف الجفن الداخلي يجعل العيون تبدو أكبر وأكثر وضوحاً.

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وتنصح بيرفيج :"من المهم عند اختيار ظلال الجفون الانتباه إلى النوع". فالأنواع الصيفية والشتوية تتناسب مع الألوان الباردة، بينما الأنواع الربيعية والخريفية تتناغم مع الألوان الدافئة. وأضافت بيرفيج أن السيدات ذات العيون بنية اللون يمكنهن استعمال كل شيء تقريباً، :"يمنح اللونان البنفسجي والبرقوقي العيون إشراقة غاية في الروعة والجمال".

ويفضل بوريس إنتروب أن يترك للمرأة حرية اختيار الألوان؛ حيث يقول :"لا أقيم وزناً لنصائح الألوان، بالطبع يمكن جداً العمل بالألوان التكميلية، ولكنه ينبغي على المرأة أن تختبر وتجرب، لاسيما على الجفن المتحرك، الألوان التي تشعر معها بالراحة، وكلما زاد التباين بين الألوان، كان الماكياج أكثر مواكبة لاتجاهات الموضة".

وللحصول على «الموزة الكلاسيكية» تنصح تسوم هينغست بوضع اللون بواسطة فرشاة إسفنجية (applicator) من خارج العين إلى ثنية الجفن مع مسحها إلى أعلى باتجاه قوس عظمة الحاجب، محذرة من وجود مناطق انتقالية حادة. ومن الأفضل العمل بواسطة فرشاة ذات شعيراتلتعتيم اللون وبودرة التفتيح؛ فاللون الداكن في منطقة عظمة الحاجب يمنح العين شباباً بشكل إضافي، كما يتم التحايل على الجفون غير الظاهرة. وهنا ينصح إنتروب :"في حال العيون غير الظاهرة ضعي الكثير من اللون دون قلق في ثنية الجفن مباشرة. وبالنسبة للعيون القريبة من بعضها البعض للغاية أو للحصول على تأثير رائع بشكل عام يتم بكل بساطة وضع ظل الجفون الداكن في زاوية العين الداخلية بدلاً من الخارجية".

وبعد ظلال الجفون يأتي الدور على الرموش، فقبل وضع الماسكارا ينبغي على النساء إضفاء لمسة تقويس على الرموش باستعمال مُجعد الرموش. ومن نصائح خبراء التجميل: احرصي على تسخين المجعد أولاً بواسطة مجفف الشعر. وعن كيفية استعمال مُجعد الرموش تقول بيرفيغ :"مرري المجعد بحركات فتح خفيفة من منبت الرموش إلى أعلى". وينبغي دائماً وضع الماسكارا مرتين لتجنب ما يسمى "بأقدام الذبابة". ومن تحرص بالإضافة إلى ذلك على غسل الفرشاة بالشامبو تمنع تكون كتل صغيرة غير مرغوبة.

وتُشكل الحواجب إطاراً للعيون وتمثل المرحلة الختامية لمكياج العيون. ويستحسن رسم الحواجب، على سبيل المثال بواسطة قلم حواجب. ومن نصائح خبراء التجميل في هذه النقطة: استعملي لهذا الغرض فرشاة ماسكارا صغيرة قديمة مع مراعاة ألا تحتوي على أي لون تقريباً، لأن المهم في الحواجب هو الشكل وليس اللون.