خرفان الزبالة "غير صحية" ولا تصلح للذبح.. هكذا تعرفها قبل الشراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

في شوارع المناطق الشعبية بالقاهرة والجيزة، وبين أكوام الزبالة ذات الروائح الكريهة، يقف قطيع من الأغنام وسط القمامة ويتغذى عليها في مشهد مثير للغثيان، ما يعود بالضرر على صحة المواطنين نتيجة تناولهم هذه اللحوم غير السليمة.

ومن هنا، تؤكد خبيرة التغذية العلاجية ولاء أبو الحجاج لـ"الخليج 365"، أنّ اعتماد بعض رعاة الأغنام على القمامة كمصدر غذائي رئيسي للماشية قبل بيعها كأضحية العيد، تتسبب أضرارًا خطيرة بالصحة.

وتشدد خبير التغذية العلاجية على أنّ المواشي التي تتغذى على النفايات "سامة" ولا تصلح للذبح، ووصفتها بالخنازير، لأن النفايات تحتوي على أشياء بلاستكية ونفايات مستشفيات متعفنة وأطعمة فاسدة تنمو فيها البكتريا والفطريات والفيروسات، وبالتالي تنتقل داخل أجسام الحيوانات ثم الإنسان.

وأضافت أن الخطورة تزداد أكثر في الصيف والطقس الحار، حيث يحدث تخمر للقمامة وفضلات الحيوانات، وبالتالي تتكون الديدان والبكتريا في لحوم الأضاحي، ما يؤدي على المدى الطويل إلى حدوث تسمم غذائي أو نزلة معوية وتليف أو فشل كلوي، بالإضافة إلى الإصابة بالسرطان.

وأوضحت الدكتورة شيرين علي زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية ولجنة القوافل الطبية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين: "أن أغنام القمامة لا تحتوي على أي قيمة غذائية، ويزداد خطرها على الأطفال والحوامل والذين يعانون من أمراض معينة".

وحذرت "شيرين" من تناول هذه الخراف، عن طريق الابتعاد عن الشراء من التجار المتجولين في الشوارع، ومعاينة البيئة التي يوجد فيها المواشي بشرط أن تكون نظيفة، مؤكدة أن هناك علامات عامة يجب أن يضعها الشخص في اعتباره عند اختيار الخراف ليفرق بين الذي تغذى بطريقة صحية والآخر الذي يتناول القمامة.

1- ظهور الصفراء في العينين، أي التي تكون باهتة أو دامعة وبها إفرازات أو بهما أي ألوان أخرى غير واضحة.

2- الذي يعاني من النحافة والضعف، والضلوع والعمود الفقري لديه بارز.

كما وجهت وزارة الزراعة، ممثلة في قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، عدة إرشادات ونصائح للمربين والمواطنين للتأكد من سلامة الأضاحي قبل عيد الأضحى المبارك.

1- أن يكون رأس الحيوان مرفوعاً لأعلى وليس متدلياً لأسفل.

2- أن تكون العينان لامعتان براقتان ولا يوجد بهما أي إصفرار أو إحمرار وأن تكون خالية من الدموع والإفرازات.

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3- أن يكون تنفس الحيوان طبيعى لا يعانى من النهجان أو السعال.

4- أن تكون أنف الأضحية غير مصابة بالرشح أو الإفرازات.

5- أن يكون فم ولسان الأضحية خالي من الالتهابات والإفرازات.

6- أن يكون الصوف أو الشعر ناعم الملمس، نظيف، متكامل وغير ناحل، وقوى عند محاولة نزعه باليد.

7- أن يكون الجلد خالٍ من الجروح والبقع أو التشققات، مع عدم وجود أي تقرحات أو تقيحات أو دمامل أو تورمات.

8- أن تكون الخصيتان سليمتان إسفنجية الملمس، غير منزوعتين أو متورمتان أو متضخمتان.

9- أن يكون نشيط الحركة ذو شهية مرتفعة وغير كسول.

10- أن تكون القوائم ممتلئة وغير نحيفة، بل مستقيمة وقوية.

11- أن تكون كل من منطقة الرقبة والظهر ومقدمة الصدر ممتلئة باللحوم، فلا تكون العظام في هذه المناطق بارزة تحس باليد عند لمسها.

12- ألا يكون الكرش ممتلئا بشكل غير طبيعي عند الضغط عليه من جانبيه.

13- أن تكون خالية من مظاهر وعلامات الانتفاخ والإسهال عند مؤخرتها.