أحمر الشفاه الداكن من وحي ليدي غاغا

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 يوليو 2019 04:33 مساءً - استطاعت ليدي غاغا منذ إطلالاتها الأولى أن تثير ضجّة إعلامية كبيرة حول خياراتها الجريئة سواء من حيث الأزياء التي ترتديها أو أسلوب المكياج الذي تعتمده أو حتى تسريحات الشعر التي تعجز كثيرات عن اعتمادها. فهي شخصية مشاغبة ولعوب، تميل إلى التفرّد في كل خياراتها. وإذا تمعّنا أكثر في أسلوب مكياج ليدي غاغا، سنلاحظ أنها تميل إلى اختيار المكياج القويّ الذي يُظهر ملامح وجهها بطريقة جريئة ولافتة، ولعل أكثر ما يزيد من جرأتها هو أحمر الشفاه الداكن الذي تختاره.



اختيار اللون الأحمر الأنسب لبشرتك

أحمر شفاه داكن من وحي ليدي غاغا



على الرغم من أنه ليس هناك قواعد ثابتة لاختيار اللون الأحمر، تبقى بعض الأمور التي عليك أخذها في الاعتبار عندما يأتي الأمر إلى اختيار أحمر الشفاه. فخبراء التجميل يؤكدون أن درجات الأحمر الداكنة التي تميل إلى اللون التوتي، مناسبة جداً للبشرة البيضاء والحنطية. أما اللون الأحمر بدرجاته الفاتحة والمائلة إلى البرتقالي، فهي تليق بالبشرة السمراء إذ تمنحها توهّجاً وإشراقاً تحتاج إليهما.



تركيبة أحمر الشفاه

ليدي غاغا تفضل الألوان الداكنة



تتنوّع تركيبة أحمر الشفاه بين الغلوس اللامع والتركيبة الخافتة أو المات. إذا كنت تبحثين عن إطلالة جريئة ولافتة، وملامح أكثر حيوية فإن تركيبة الغلوس باللون الأحمر هي الخيار الأنسب بالنسبة إليك. أما إذا كنت من اللواتي يفضّلن أحمر شفاه يبقى لفترة أطول ويبدو واضحاً، فتركيبة المات ستمنحك النتيجة التي ترغبين فيها.



أحمر الشفاه ومكياج العيون

اختاري أحمر شفاه داكن من وحي ليدي غاغا



اللون الأحمر هو لون لافت وجريء، لذا فإن أحمر الشفاه بهذا اللون يحتاج إلى مكياج يناسبه وينسجم معه من دون أن تبدو ملامح وجهك قويّة أو قاسية.

اختاري أحمر الشفاه باللون الأحمر مع مكياج العيون الذهبي للسهرات والاحتفالات الهامة. فهذان اللونان لافتان ويمنحان ملامح وجهك توهّجاً واضحاً، لذا لا يمكنك اعتمادهما معاً في فترات النهار أو إلى العمل.

اختاري أحمر الشفاه باللون الأحمر مع مكياج العيون الدخاني لمكياج ريترو أنيق. يمكنك اعتماد هذا الأسلوب في المكياج خلال مناسباتك الهامة أو الرسمية، كما بإمكانك التألق به مع فستانك الأسود في السهرات.

اختاري أحمر الشفاه مع مكياج العيون الناعم. عندما تختارين ظلالاً بلون النيود مع ماسكرا سوداء، فإن أحمر الشفاه باللون الأحمر سيحدث تناقضاً لافتاً وجذاباً في مكياج وجهك.

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