رسمات ايلاينر مقوس عصرية لافتة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 يوليو 2019 04:33 مساءً - رسمات ايلاينر مقوس، صيحة اشتهرت منذ آلاف السنين، وكانت المرأة الفرعونية أول من استخدمتها. وعاد الكحل برسمات ايلاينر ليصبح موضة رائجة، لا تستغني عنها المرأة التي تبحث عن إبراز جمال عينيها بأسلوب لافت وجذّاب. ومع التطور في عالم مستحضرات التجميل، تمّ تطوير شكل كحل الايلاينر ما بين السائل والقلم وغيرها، وكذلك تعدّدت الألوان وأشكال رسومات الايلاينر المجنحّة بأساليب عصرية ومبتكرة، تناسب جميع الأذواق وحتى المناسبات. فمن رسومات ايلاينر مقوس عريض، إلى رسومات ايلاينر رفيع، وصولًا إلى رسومات ايلاينر مقوس مفتوح، وغيرها من النماذج الملونة والكلاسيكية، اختارها لك "الخليج 365.نت"، لتستوحي منها رسمتكِ المفضّلة وتجعلي عينيكِ تشعّان سحرًا وجاذبية.



رسمات ايلاينر مقوس عصرية بالصور



1-رسمات ايلاينر مقوس مترابط



لإضفاء الجاذبية والإثارة على جمال عينيكِ، طبّقي رسومات ايلاينر مقوس بأسلوب مترابط، مستخدمةً الخطوط العريضة الهندسية، لتصل إلى حدود الحواجب، ولا تنسي وضع الماسكرا لجعل نظرتكِ بارزة على غرار النجمة مايا دياب.

مايا دياب



2-رسمات ايلاينر مقوس مجنّح



لاطلالة عصرية جريئة، اعتمدي رسمة ايلاينر بأسلوب مقوس رفيع مجنّح، وذلك من خلال تمرير خط طويل من كحل ايلاينر الرفيع، بعيدًا عن الجفون العليا للعين، وسحبه إلى خارج العين ليصل حدود الحواجب على غرار النجمة نادين نسيب نجيم.

Advertisements

نادين نسيب نجيم



3-رسومات ايلاينر مقوس عريض مبتكر



رسومات ايلاينر مقوسة عريضة، بأسلوب مبتكر وعصري يمكنكِ اعتمادها في اطلالتكِ، من خلال تمرير خط ايلاينر عريض بشكل غرافيكي، وبعيدًا عن الجفون العلوية ليصل إلى حدود الحاجب على غرار النجمة سيرين عبد النور. لتتألقي باطلالة عصرية غير تقليدية.

سيرين عبد النور



4-رسومات ايلاينر مقوس رفيع لاطلالة مسائية ساحرة

هيفاء وهبي



لاطلالة مُفعمة بالأنوثة والرقي في مناسبتكِ المسائية، يمكنكِ اعتماد رسمات ايلاينر مقوس رفيع، من خلال تمرير خطوط ايلاينر مقوس رفيع على الجفون العليا، واحصلي على نظرة استثنائية مع دمجها بظلال باللون البرونزي البراق لاضفاء الإشراقة على نظرتكِ الساحرة. على غرار النجمة هيفاء وهبي.



5-رسومات ايلاينر جريئة



رسومات ايلاينر خارجة عن المألوف وبأسلوب جريء ومبتكر غير تقليدي، وبألوان متنوّعة كالأزرق والبنفسجي تارةً، والمزيّنة بالغليتر تارةً أخرى، يمكنكِ اختيارها للحصول على نظرة مميزة وساحرة.



ايلاينر للمرأة الجريئة

إقرئي أيضاً

صيحات مكياج من أسبوع الموضة في باريس... رسمات الأيلاينر أبرزها

رسمات أيلاينر مقوس بأسلوب عصري

الأيلاينر البني لمكياج عيون صيفي دافئ