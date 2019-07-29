تعرّفي إلى أفضل فاونديشن للبشرة الجافة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 يوليو 2019 04:33 مساءً - تحتاج البشرة الجافة إلى مستحضرات خاصة للعناية بها. فهي بحاجة إلى الترطيب الدائم لحمايتها من التشقّقات والتجاعيد المبكرة. ولا يتعلّق الأمر فقط بكريمات العناية بالبشرة، إنما أيضاً بمستحضرات التجميل التي تختارينها وفي مقدّمتها كريم الأساس. فتركيبة كريم الأساس الخاص بالبشرة الجافة تختلف عن غيرها من التركيبات، إذ يجب أن تحتوي على مكوّنات مرطّبة وحماية من أشعة الشمس، بهدف تعزيز إشراقها ووهجها ولمنحها في الوقت نفسه الترطيب الذي تحتاج إليه.



في ما يأتي أفضل أنواع الفاونديشن للبشرة الجافة:

Clinique Moisture Surge CC Cream SPF 30 Hydrating Colour Corrector

Clinique Moisture Surge CC Cream SPF 30 Hydrating Colour Corrector



على الرغم من أنه ليس كريم أساس بالمعنى الدقيق، يُعتبَر كريم CC من كلينيك الخيار الأمثل بالنسبة إلى البشرة الجافة. فهو يمنحها لوناً متجانساً ويحافظ في الوقت نفسه على ملمسها الناعم ويحميها من الاحمرار والتهيّج بفضل تركيبته المرطّبة واحتوائه على نسبة عالية من الحماية.



Max Factor Skin Luminizer Foundation

Max Factor Skin Luminizer Foundation



بفضل تركيبته الناعمة، يمنح كريم أساس ماكس فاكتور بشرة مثالية، مشرقة ومتوهّجة، بالإضافة إلى أنه غنيّ بالمكوّنات التي ترطّب البشرة وتحميها من التشقّق.



MAC Studio Face and Body Foundation

MAC Studio Face and Body Foundation



هو كريم أساس يمكنك استخدامه للبشرة والجسم في الوقت نفسه. يغطي البشرة ويخفي عيوبها فتبدو متجانسة ومشرقة، كما أنه يمتد بسلاسة من دون تكتّل ويحافظ على نعومة بشرتك.



Charlotte Tilbury Magic Foundation

Charlotte Tilbury Magic Foundation



هو مستحضر سحري بالفعل، يحتوي كريم الأساس من شارلوت تيلبوري على الفيتامين C وحمض الهيالورونيك وغيرهما من المكوّنات التي تجعله كريما مرطّبا أكثر من كريم أساس. يحمي بشرتك من التجاعيد ويرطّبها من الأعماق كما يمنحها لوناً متجانساً جذاباً.

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NARS Sheer Glow Foundation

NARS Sheer Glow Foundation



يحتوي على مكوّنات مضادة للأكسدة، يساعد كريم الأساس من نارس في تعزيز مرونة البشرة ويمنحها مظهراً جذاباً ونضراً.



Rimmel Lasting Finish 25 Hour Foundation

Rimmel Lasting Finish 25 Hour Foundation



تركيبة خفيفة يوفرها كريم الأساس من ريميل، تجعله يمتد بسهولة على البشرة ويبقى لفترة أطول، وبالتالي يبقى مكياجك ثابتاً طوال النهار.



bareMinerals Complexion Rescue Tinted Hydrating Gel

bareMinerals Complexion Rescue Tinted Hydrating Gel



يُعتبَر المستحضر من بار مينيرالز مستحضراً تجميلياً وكريم عناية بالبشرة في الوقت نفسه. يحتوي على مجموعة من المكوّنات المرطبة والمغذية بما فيها عناصر نباتية وبحرية بالإضافة إلى الغليسيرين وزيت جوز الهند. هو خيار مثالي للبشرة الجافة والباهتة.

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