تعرّفي إلى أسباب ظهور الهالات السوداء وطريقة معالجتها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 يوليو 2019 04:33 مساءً - الهالات السوداء هي إحدى المشكلات التي تصيب محيط العينين وتؤثر في ملامح الوجه بشكل عام. كما انها مشكلة يعانيها الكثير من الأشخاص، وتعتبر مزعجة بالنسبة إلى السيدات أكثر من الرجال لانها تؤثر في نضارة بشرتهن وتجعلهن متعبات وفاقدات الحيوية.



فما هي أسباب ظهور الهالات السوداء وكيف يمكن معالجتها؟



أسباب ظهور الهالات السوداء



هناك أسباب كثيرة تؤدي إلى ظهور هذه المشكلة، منها ما هو صحي وجيني ومنها ما يتعلق بعادات سيئة نقدم عليها بشكل يومي. من بين هذه الاسباب، نذكر الآتي:

من أبرز الأسباب الصحيّة التي تؤدي إلى ظهور الهالات السوداء هي نقص الحديد في الدم. وهذه مشكلة صحيّة تتعرّض لها المرأة أكثر من الرجل لأنها تفقد الكثير من الدم خلال فترة الولادة والحيض. لذا عليها تناول الكثير من الفيتامينات لتعويض كمية الحديد التي فقدتها، بالإضافة إلى اعتمادها نظاماً غذائياً غنياً بالحديد.

العامل الوراثي، يساهم بشكل كبير في ظهور الهالات السوداء. وفي هذه الحالة يصعب معالجة المشكلة ولكن يمكن المساهمة في الحدّ من تفاقمها.

التدخين وتناول الملح بكثرة، وهو أمر يؤدي إلى احتباس السوائل داخل الأوعية الدموية وبالتالي إلى انتفاخ منطقة محيط العينين وظهور الهالات السوداء.

السهر لساعات متقدمة من الليل والقلق. في المقابل، أن جسم الإنسان يحتاج إلى عدد ساعات معيّنة كي يبقى صحياً.



علاج الهالات السوداء

كريمات علاج الهالات السوداء



بعيداً عن الجراحات التجميلية، هناك بعض الخطوات التي يمكنك القيام بها لتخفيف ظهور الهالات السوداء ومنح محيط العينين مظهراً مشرقاً وصحياً.

استخدمي الكريمات الخاصة بمعالجة محيط العينين والغنيّة بالكافيين والفيتامينات، والتي تساعد في تنشيط الدورة الدموية في البشرة وبالتالي تخفيف حدة الهالات السوداء.

طبّقي قناعاً أسبوعياً على محيط عينيك، بإمكانك شرائه جاهزاً من إحدى العلامات التجارية، غنياً بالفيتامينات خاصة E وC وبالريتينول الذي يساعد في تفتيح البشرة. أو بإمكانك تحضير وصفة طبيعية في المنزل.

استخدمي النظارات الشمسية عند الخروج من المنزل حتى في فصل الشتاء. فالنظارات الشمسية تحمي عينيك من أشعة الشمس المضرّة كما أنها تحميها من التلوّثات البيئية والهواء الجاف الذي يتسبّب لها بالضرر.

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