ميرهان حسين تفتح قلبها لسيدتي وتفصح عن أسرارها الجمالية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 يوليو 2019 04:33 مساءً - "رغدة أيوب.. ياسمين العطار.. لارا.. سلافة".. قل ما شئت.. فتاة شعبية.. وامرأة صعيدية.. أو مغنية لمع اسمها في «ستار أكاديمي»، وممثلة متعددة المواهب، بإمكاناتها تصدَّرت الشاشة، وبجهدها المتواصل خطفت المشاهد، ربما رأيتَها مرّة فخلطت بينها وبين كيم كاردشيان، أو ظننتها ممثلة لاتينية ببشرتها الخمرية وابتسامتها المشرقة.



في البطاقة هي ميرهان حسين، عدوّة التسرع، الناقمة على الشللية، فتاة تعرف أهدافها، تتأنى في اختياراتها. وفي عوالم موازية هي ألف اسم، وألف دور، وألف طلّة.



حاورناها فاستكشفنا معًا جوانب من شخصيتها، وتحدثنا فكان الكلام مبهجًا، كطبيعتها الهادئة المرحة معنا..

ميرهان حسين تخضع لجسات تنظيف بشرة بانتظام



ميرهان حسين وسرّ جمال بشرتها



* كيف تحافظين على نضارة وإشراقة بشرتك؟

- داخلياً، النفسية أهم من الماكياج بصراحة، وأنا أبحث عن الطاقة الإيجابية. أما خارجياً فأخضع لجلسات تنظيف البشرة باستمرار، وأضع كريمات تغذي البشرة وتجعلها نضرة.



* هل تخضعين لجلسات عناية بالبشرة، وما هي؟

- عندما أحس نفسي تحتاج إليها وتصبح بشرتي ضعيفة. وأخضع لها مرة كل شهر على الأقل.



* ما الروتين التجميلي الذي تتبعينه يومياً؟

- أحب أن أريح بشرتي قبل التصوير، أو الأيام التي لا يكون فيها تصوير لتكون البشرة هادئة من كثرة وضع الماكياج ساعات طوال. أما الماكياج، فأنصح بوضعه بكميات بسيطة جداً، ولا أضع «باودر» أو «كريم أساس» أبداً حتى لا أؤذي مسام البشرة، بالإضافة لضرورة إزالته قبل النوم.



* متى تلجئين إلى عمليات التجميل؟

- إذا وجدت أن هناك مشكلة في وجهي تضايقني باستمرار، مثل عيب معين يسبب مشكلة نفسية لي، وأريد أن أصبح بشكل أفضل. ولا يوجد توقيت معين ألجأ إليها فيه، وطالما لا يصل حاجة العمليات للهوس، فأنا أنصح أي امرأة بالخضوع لها.



* من هي المرأة أو النجمة التي ترينها في منتهى الجمال؟

- توجد جميلات كثيرات مثل ياسمين صبري، وسيرين عبد النور، نادين زين، وشيريهان، وشادية، سعاد حسني.

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* من هي النجمة التي تعتقدين أنها شوهت جمالها من كثرة العمليات؟

- (تضحك بسخرية) لا يوجد أحد محدد في ذهني حالياً، ولكني أرى أنه للأسف أصبحت المواصفات عجيبة في الجمال، والمعايير الآن مختلفة؛ فكلما أصبحت المرأة تشبه الرجل في أن يكون وجهها مليئاً بالعظم تكون جميلة؛ وهذا للأسف غير صحيح.



ميرهان حسين وسر صحة شعرها



* يتميّز لون شعرك بالأسود الفحمي.. كيف تجعلينه ناعماً وبهذا اللون؟

- أهم شيء أنصح به الفتيات هو ألا يصبغن شعرهن كثيراً، لأن الصبغات تضعِف الشعر جداً، بالإضافة إلى الاهتمام به كثيراً وغسله يومياً بالشامبو، وخاصة بجوز الهند والعسل.

ميرهان حسين تنصح الفتيات بالإبتعاد عم الصبغات



سر رشاقة ميرهان حسين



* ما الرياضة التي تمارسينها، لكي تحافظي على قوامك الجميل؟

- لم أكن شخصية رياضية نهائياً، ولكني تغيرت وأحببت «الجيم» وأمارس تدريبات اللياقة باستمرار لأنّها تعطيني ثقة عالية في نفسي ، لأني إنسانة حساسة جداً وهذا يؤثر على وزني. وعيب الكاميرا أنها تضخمني جداً، وقد أنقصت وزني 10 كيلو في أسبوعين لأصل لـ55 كيلو فقط، وأخذت قراراً بألا يزيد وزني قليلاً لأني ساعتها تظهرني الكاميرا بزيادة مضاعفة؛ مما يكون له أثر نفسي سيئ عليّ من حيث الراحة والثقة بالنفس. ونصيحتي لأي بنت ألا تأكل بعد العاشرة مساء نهائياً، وأن تمضغ الأكل وتبلعه ببطء، وتقلل الأكلات المقلية، وتستبدلها بالمشوي.

ميرهان حسين تمارس الرياضة باستمرار



القاهرة - علاء شلقامي

تصوير – محمود عاشور

ماكيير – باسم لمعي

كوافير – هيثم دهب

ستايلست – احمد عبد الله

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