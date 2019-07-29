ماسك للشعر بمكونات غريبة لتطويله وتكثيفه...فيديو

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 يوليو 2019 04:33 مساءً - تطويل الشعر وتكثيفه بعيداً عن المستحضرات المركبّة أصبح متاحاً وبمكونات بسيطة متوفرة في المطبخ.



-ماسك للشعر من العدس مع العسل والبرتقال



يتعرض الشعر للتلف والتساقط، ومشاكل أخرى كتقصّفه وفقدان حيويته.



بسبب استخدام الصبغات المختلفة المكوّنة من مواد كيمائية عديدة، إضافة إلى الإفراط في استعمال مجفّف الشعر والذهاب إلى صالونات التزيين.



ولـ استعادة نضارته وصحته، ننصحكِ بتطبيق وصفات طبيعية سهلة وبسيطة بمستحضرات موجودة في منزلكِ، غير مكلفة، كالخلطة التي تقدمها لكِ خبيرة التجميل "ميسون هلال"، المكوّنة من العدس مع العسل والليمون.

ماسك للشعر لتطويله وتكثيفه



مكونات ماسك للشعر كالآتي:



-ملعقتان من العدس الأصفر المطحون

-ملعقتان من العسل الطبيعي

-رشة عصير برتقال طازج



تحضير الخلطة:



بعد سلق العدس الأصفر وطحنه ليصبح كالكريم، يتمّ مزج الخليط جيّدًا حتى يتماسك، ثم يوضع على الشعر لمدة نصف ساعة قبل غسله بالماء الفاتر.

يمكن تكرار وضع هذا الماسك الفعّال مرة كل خمسة عشر يومًا، للحصول على نتائج ساحرة.

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فوائد ماسك العدس للشعر

ماسك العدس للشعر





*فوائد العدس الأصفر للشعر



-يمدّ العدس الشعر بالبروتينات الضرورية والفعّالة لتقويته وعدم تساقطه.

-يُعتبر العدس من مضادات الأكسدة التي تحمي الشعرة من الشيخوخة، أي تأخير ظهور الشعر الأبيض.

-يحتوي العدس على الحديد والزينك، اللذين يمنحان الشعر البريق واللمعان.



*فوائد العسل للشعر



يحتوي العسل الطبيعي على الكثير من الفيتامينات المفيدة للشعر، ما يحافظ على صحته، كمضادات الأكسدة الطبيعية التي تحفّز فروة الرأس، الأمر الذي يساعد في نمو الشعر السليم.

يرطبّ الشعر وفروة الرأس، ما يؤمّن ترطيبه.

يُعتبر علاجًا فعّالًا ضدّ القشرة والحكة.

يعيد للشعر لمعانه وإشراقه، بسبب المواد الغذائية الموجودة فيه.



*فوائد الليمون للشعر



يساعد الليمون في نمو الشعر بسبب تحفيز فروة الرأس.

يمنع تساقط الشعر.

يحسّن بصيلات الشعر بسبب احتوائه على مضادات الأكسدة مثل حامض السيتريك وحامض الأسكوربيك.

يخلّص فروة الرأس من الدهون المسببة لمشاكل عديدة.

يعالج الشعر من القشرة ويساهم في نمو الشعر ويزيد من قوته.



نصيحة المحررة



ننصحك –الخليج 365- بتطبيق ماسك العدس مع العسل والبرتقال، وذلك لضمان صحة شعركِ من خلال إعادة البريق والإشراق له، ومنع تساقطه بسبب التعرض للتلوث البيئي اليومي كالدخان والجراثيم التي بدورها تؤدي إلى إتلاف الشعر.

لمزيد من التفاصيل حول تطبيق ماسك الشعر، تابعي ?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> مع خبيرة التجميل ميسون هلال.

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