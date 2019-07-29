بسبب صورة.. عودة الجدل حول ارتباط هيفاء وهبي بمدير أعمالها محمد الوزيري

عاد الجدل مجددا حول علاقة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بمدير أعمالها محمد الوزيري، بسبب نشر الأخير صورة تجمعهما سويا، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، وسط مئات التعليقات المتسائلة عن ارتباطهما.

ظهر هيفاء ببنطلون جينز أزرق وتوب أبيض، وجاكيت "أورنج"، خلال احتضان "الوزيري" لها، الذي أطل بملابس صيفية سوداء، مرتديان نظارات شمسية، معلقا: "خدت نضارتي أخدت نضارتها"، وذلك خلال كواليس مسلسل "حرباية" في 2017.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد مئات من تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "يا محمد أنت أخدت قلبها مش نضارتها بس"، و"أحلى نضارتين دول ولا إيه، بحبكو، فرحوني وإتجوزو بقى أحسن، والله لجيب المأذون وجايه"، و"هتتجوزا إمتى بقى".

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مواقف مثيرة للجدل

من حين لآخر يعبر محمد الوزيري عن حبه وامتنانه لهيفاء وهبي، بصور جديدة برفقتها على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ويرفقها بتعليقات تظهر مشاعر غير معنلة مثل، "هيفاء الوحيدة"، "برفقة الحب"، كما حرص على الاحتفال معها بعيد ميلادها ونشر صورا من الاحتفال على "تويتر"، وقامت هي بنشر نفس الصور دون إظهار الشخص الموجود معها في الصورة.

وفي ديسمبر الماضي، تغزل مدير أعمال الفنانة اللبنانية فيها عبر تغريدة، قائلا: "أحببتك.. فارتقى الإحساس.. فوجدت بعدك أن النساء إشاعة يتداولها الناس".

هيفاء وهبي ترد على شائعة ارتباطها

وفي مارس الماضي، نفت هيفاء شائعة ارتباطها، مغردة: "الزواج خبر سعيد.. واحترامي لجمهوري لا يسمح أن اخبئ هكذا حدث! ولكن و من الآن وحتى يحصل ذلك أعلن اني لم أتزوج بمعنى اني لست متزوجة يعني ما تجوزت يعني منٌي مجوزة انفهمت ولا بعد؟، أطلب من مروٌجي هذا الخبر أن يتوقفوا عن ذلك واحترموا لمرة واحدة خصوصية الآخرين ".

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