"ملعون أبو العشق" تضع نجوى كرم في مأزق.. مدحت العدل: "حرامي وغبي"

طرحت المطربة اللبنانية نجوى كرم أغنية "ملعون أبو العشق"، والتي وضعتها في مأزق بسبب الهجوم الشديد الذي تعرضت له من قبل الشاعر والسيناريست المصري مدحت العدل، فأثارت الأغنية عضبه بسبب تشابها مع أغنية "ملعون أبو الناس العزاز"، التي غنتها المطربة اللبنانية نوال الزغبي، كمقدمة للمسلسل المصري "لأعلى سعر"، والتي قامت ببطولته الفنانة نيللي كريم وزينة، الفنان أحمد فهمي، منذ 3 سنوات.

وغرد السيناريست عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، تغريدة وصف بها نجوى كرم بكونها عديمة الذكاء، وقال: "بمناسبة أغنية ملعون أبو العشق، المنحوتة من ملعون أبو الناس العزاز، أفهم أن يكون المؤلف لص عديم الذكاء لأنه سرق إيفيه من أغنية نوال الزغبي التي كسرت الدنيا منذ 3 سنوات ولكن هل نجوي كرم أيضاً عديمة الذكاء؟ الحقيقة مندهش من قلة الضمير والإبداع .. حرامي وغبي؟".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع تغريدة مدحت العدل، وانقسمت الأراء بين مؤيدة ومعارضة لتطابق الأغنيتين، وكانت أبرز التعليقات: "ستبقى ملعون أبو الناس العزاز هي الأيقونة، كلمات ولحن وأداء نوال الزغبي يجنن، لم يقوموا بالنحت إلا لغرض تقليد عمل مميز، لكن هيهات، وطبعا سيقودون أنفسهم لمقارنة ليست في صالحهم أبدا"، و"أيقونة الناس العزاز عن نفسي فأنا استمتع بسماعها لو قدر لي مع تقديرنا للست نجوى"، و"على فكره أغنية نجوى مكتوبة من 2011 أو 2012 مش فاكر يعني أقدم بكتير جدا، ونوال عندها أغنية خليجية اسمها ملعون نركز شوية وبلاش أي كلام والأغنيتين أحلى من بعض بكتير الاتنين أكتر من رائعين"

"أنا ماكنتش سمعت عن ملعون أبو العشق"، بهذه العبارة علق أحد مستخدمي "تويتر"، ردًا على تغريدة مدحت العدل، فيرى من وجهة نظره أن الأغنية مختلفة عن أغنية "ملعون أبو الناس العزاز"، وكتب: "مختلفة تماما في كل حاجة عن ملعون أبو الناس العزاز الجميلة جدًا، ولو على كلمة ملعون فمش شايفها سرقة دي كلمة معروفة قوي يعني وفيه أغنية لعلي الحجار اسمها ملعون.. شايف إنك ظلمت المؤلف بصراحة يا دكتور".

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"ملعون أبو العشق"، من كلمات عامر لاوند، وألحان وتوزيع علي حسون، والأغنية تم تصويرها في شوارع لبنان وبالتحديد شارع الحمرا، للمخرج وليد ناصيف.

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