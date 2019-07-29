تناول السمك 3 مرات في الأسبوع يقي من الإصابة بسرطان الأمعاء

أجرت جامعة أكسفورد بالتعاون مع الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC) في ليون دراسة جديدة، أكدت أن تناول السمك 3 مرات في الأسبوع يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

ونقلًا عن "ديلي ميل"، قال الباحثون إن أولئك الذين يستهلكون 3 وجبات من السمك أو أكثر أسبوعيًا، هم أقل عرضة بنسبة 12% للإصابة بالمرض مقارنة بغيرهم، وينطبق هذا الاكتشاف على جميع أنواع الأسماك، ولكن أولئك الذين يتناولون الأصناف الزيتية فقط، مثل السلمون، يشهدون انخفاضا واضحا في المخاطر بنسبة 10% فقط.

وأوضحت الدراسة أن السمك يحتوي على أحماض دهنية، يُعتقد أنها تقلل الالتهابات في الجسم، وتشير الدراسات السابقة إلى أن الالتهاب قد يسبب السرطان عن طريق إتلاف الحمض النووي.

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وكشفت النتائج، التي نُشرت في مجلة أمراض الجهاز الهضمي والكبد السريرية، أن تناول 359.1 جرام من أي نوع من الأسماك في الأسبوع، يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة 12%. وذلك بالمقارنة مع استهلاك أقل من 63.49 جرام من السمك.

وقال الدكتور مارك جونتر، رئيس مجموعة علم الأوبئة الغذائية: "يظهر بحثنا أن تناول السمك يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، ويجب التشجيع على استهلاكه كجزء من نظام غذائي صحي".

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