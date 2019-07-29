تناول السمك 3 مرات في الأسبوع يقي من الإصابة بسرطان الأمعاء

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أجرت جامعة أكسفورد بالتعاون مع الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC) في ليون دراسة جديدة، أكدت أن تناول السمك 3 مرات في الأسبوع يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.
ونقلًا عن "ديلي ميل"، قال الباحثون إن أولئك الذين يستهلكون 3 وجبات من السمك أو أكثر أسبوعيًا، هم أقل عرضة بنسبة 12% للإصابة بالمرض مقارنة بغيرهم، وينطبق هذا الاكتشاف على جميع أنواع الأسماك، ولكن أولئك الذين يتناولون الأصناف الزيتية فقط، مثل السلمون، يشهدون انخفاضا واضحا في المخاطر بنسبة 10% فقط.
وأوضحت الدراسة أن السمك يحتوي على أحماض دهنية، يُعتقد أنها تقلل الالتهابات في الجسم، وتشير الدراسات السابقة إلى أن الالتهاب قد يسبب السرطان عن طريق إتلاف الحمض النووي.
وكشفت النتائج، التي نُشرت في مجلة أمراض الجهاز الهضمي والكبد السريرية، أن تناول 359.1 جرام من أي نوع من الأسماك في الأسبوع، يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة 12%. وذلك بالمقارنة مع استهلاك أقل من 63.49 جرام من السمك.
وقال الدكتور مارك جونتر، رئيس مجموعة علم الأوبئة الغذائية: "يظهر بحثنا أن تناول السمك يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، ويجب التشجيع على استهلاكه كجزء من نظام غذائي صحي".
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