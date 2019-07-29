بالفيديو.. رمضان صبحي وحبيبة إكرامي ينتظران مولودهما الأول

نشرت إحدى الصفحات المهتمة بنشر أخبار اللاعبين وصورهم وصور عائلتهم على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة وفيديو لحبيبة إكرامي، زوجة رمضان صبحي، وشيقية شريف إكرامي، لاعبي النادي الأهلي. وظهرت حبيبة إكرامي على شاطئ البحر مع أصدقائها، وتبدو عليها علامات الحمل. وتزوج رمضان صبحي، لاعب النادي الأهلي من حبيبية إكرامي، ابنة الكابتن إكرامي، وشقيقة شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، في 27/6/2017. ​

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