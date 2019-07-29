بريطانيه يحرمها زوجها من الطعام 12 عاما.. وصلت لوزن الأطفال وارتدت ملابسهم

على مدار 12عامًا عاشت سيدة بريطانية تدعى كاثرين هارتلي، صاحبة الـ31 عامًا، "كابوس"، مع زوجها البالغ من العمر 42 عامًا، حرمها من تناول الطعام فصارت بوزن الأطفال ووزنت حوالي 30 كيلو جرامًا.

تزوجت "هارتلي" من "ماثيو" في أكتوبر 2006، وبمجرد زواجهما سيطر على كل ما يخصها، حتى تناولها للطعام، فوصل بها الأمر في نهاية المطاف إلى أن عظامها أُصيبت بالأذى، ووصل بها الحال لإرتداء ملابس فتاة في عمر السابعة، بحسب صحيفة "ديلي ريكورد" البريطانية.

لم يتوقف الأمر على الجوع وحسب، بل كان يعقبه التعرض للإيذاء والضرب المبرح، الذي وصل لخنقها من رقبتها، بالإضافة لزيادة شك الزوج بها، فقام بتركيب كاميرات داخل المنزل ليبقيها تحت المراقبة دائمًا.

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وحاولت الزوجة الانفصال عن زوجها الذي كان يعاملها بعنف طيلة الـ12عامًا، خلال عام 2017، ليطلقا بشكل فعلي في أبريل من العام الحالي.

أبلغت "كاثرين" الشرطة عن سلوك زوجها، وأقر الرجل بأنه مذنب في حقها، كما قام بالإعتداء الجنسي على 3 سيدات.

وعلى الرغم من اعترافه إلا أنه لم يسجن، ولكن فرض عليه العمل المجتمعي لمدة 12 شهرًا، وعلقت "كاثرين" بأن الحكم كان متساهلاً بالنسبة لسنوات العذاب التي تعرضت لها، ووصفت حياتها الزوجية بـ"النوم مع العدو".

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