التين البرشومي يعالج الإمساك ويقي من هشاشة العظام

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التين البرشومي فاكهة يحبها الكثير، تتميز بمذاق مميز، كما أن لها فوائد صحية عدة بحسب ما نشره موقع healthline، ومنها:
فوائد التين البرشومي
فاكهه غنية بالألياف.
يعمل على معالجة الإمساك.
يساعد في الشعور بالشبع، ويحتوي على سعرات حرارية منخفضة.
يعمل على خفض نسبة الكوليستيرول في الدم.
يحافظ على مستوى السكر في الدم.
يحتوى على نسبة عالية من الكالسيوم التى تساعد في الوقاية من مرض هشاشة العظام.
غني بمضادات الأكسدة.
يحتوي على فيتامين A وفيتامين B، بالإضافة إلى المزيد من المعادن والبوتاسيوم والمغنيسيوم والنحاس، كما يعمل على تعزيز القدرة الجنسية، لاحتوائه على المزيد من الفيتامينات والمعادن اللازمه لذلك.
أضرار التين البرشومي
وبجانب الفوائد هناك أضرار فالاكثار من تناولة يؤدي إلى حدوث حساسية جلدية، ويحذر الأطباء مرضى السكر من الإكثار في تناوله.
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