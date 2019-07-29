ديانا كرزون تثير الجدل في البرلمان الأردني بسبب "فستان شفاف"

فستان لامع طويل، مصنوع من الأقشمة الشفافة المُرصعة بالفصوص، له بطانة "نيود" بلون الجسد، وله "كاب" طويل من الخلف، مع تسريحة شعر انسيابية، وإكسسوار شعر لامع، هكذا تألقت الفنانة ديانا كرزون، مؤخرًا بمهرجان جرش، بفستان من توقيع بدور الحبيب.

ولكن لم يمر الأمر في المجتمع الأردني، الذي انتقد إطلالة الفنانة، ووصل الأمر لقبة البرلمان.

نائب يشن هجوم على الفنانة

شن النائب الأردني صالح العرموطي، هجومًا على الفنانة، خلال كلمته أمس، الأحد، بمجلس النواب الأردني، قائلًا: "إحدى المغنيات ظهرت شبه عارية في إحدى الحفلات بمهرجان جرش، دون أن تحرك الحكومة ساكنًا"، حسبما ذكرت إحدى الصُحف الأردنية.

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ووصف النائب إطلالة الفنانة، باختراق القواعد الأردنية العامة، في إشارة منه للفنانة ديانا كرزون، فهي الوحيدة التي أحييت المهرجان بالأمس.

ديانا ليست الأولى

لم تكن إطلالة الفنانة الأردنية وحدها المثيرة للجدل، فمؤخرًا، كانت الفنانة رانيا يوسف على رأس القائمة، بسبب فستانها الذي ظهرت به في حفل ختام المهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40، 29 نوفمبر الماضي، والذي وصفه الكثيرون بـ"المايوه"، و"الفستان شبه العاري".

حتى وصل إلى قيام عدة محامين برفع الدعاوى ضدها، بتهمة التحريض على الفسق، وخدش حياء المجتمع، وبالفعل تم التحقيق مع الفنانة حينها 4 ساعات كاملة في نيابة استئناف القاهرة، ثم تم إخلاء سبيلها بعد سماع أقوالها في قائمة الاتهامات الموجهة إليها.

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