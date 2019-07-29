وفاة روسي تايلور صاحبة صوت "ميني ماوس"

بعد أكثر من 3 عقود على إطلاق الشخصية الكرتونية الخيالية ميني ماوس، التي اشتهرت بكونها صديقة ميكي ماوس، والتي انتجتها ديزني، وامتعت الأطفال على مدار أعوام كثيرة، أعلنت الشركة الأمريكية عن وفاة روسي تايلور، المؤدية لصوت الشخصية الكرتونية، عن عمر ناهز الـ75عامًا.

توفيت "تايلور" في غلينديل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ولم تعلن الشركة عن أسباب وفاتها، وقال بوب إيغر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "والت ديزني"، في بيان إن ميني ماوس فقدت صوتها بوفاة روسي تايلور، بحسب وكالة "فرانس برس".

وعلى مدار أكثر من 30 عامًا، تقمصت روسي تايلور شخصية ميني ماوس كمحاولة منها الترفية عن الملايين حول العالم، وكونت مع الشخصية الخيالية نجاحًا ساحقًا في أنحاء العالم، والتي كان وقع عليها الاختيار من بين مجموعة ضمت 200 مرشحة، خاضوا اختبارات في عام 1986.

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وأضاف بوب إيغر: "نشعر بالارتياح لعلمنا أن عمل روسي تايلور سيستمر في الترفيه والإلهام للأجيال القادمة".

وتزوجت روسي تايلور من واين ألين، مؤدي صوت "ميكي ماوس" عام 1991، الذي توفي عام 2009.

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