برسالة رومانسية.. زوجة وليد سليمان تحتفل بفوز الأهلي بلقب الدوري الـ41

رسالة رومانسية دونتها ياسمين أمل زوجة لاعب النادي الأهلي وليد سليمان، عبر حسابها على "إنستجرام"، احتفالا بفوز القلعة الحمراء على غريمه التقليدي نادي الزمالك، في مباراة القمة الـ118 مساء أمس، ضمن بطولة الدوري المصري لكرة القدم، عقب أيام من حسم البطولة لصالحه بفارق النقاط عن بقية الأندية.

وكتبت "ياسمين": "حياتي ربنا يخليك ليا ويحميك ومبروك علينا أحلى دوري.. الأهلى فوق الجميع"، وأرفقت تعليقها بصورة تجمعهما خلال احتضانها له، على متن أحد المراكب، مرتديان ملابس "كاجوال".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على ما يزيد عن 4100 تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات المهنئة لنجم الأهلي بالفوز، ومنها: "ابن الأصول وحبيبنا والله"، و"مبروك الدوري وربنا يخليكم لبعض دايما، ويخليلنا كابتن وليد ويوفقه، ويأخد بطولات أكتر مع الأهلي"، و"وليد سليمان نجم النجوم".

وهنأ وليد سليمان، لاعب فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، جماهير الفريق الأحمر، بعد الفوز بلقب الدوري الـ41 في تاريخ النادي.

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ووجه "سليمان" تهنئته إلى الجماهير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مبروووك الفوز للنادي الأهلي فعلا أعظم جمهور في الكون"، متابعا: "دايما في القمة عشان بس نفرحكوا والقادم أفضل بإذن الله".

ونجح فريق النادي الأهلي، في تزيين فوزه بالدوري المصري، بانتصاره على الزمالك في القمة 118 بالدوري، وذلك بنتيجة هدف مقابل لا شيء.

وجاء فوز الأهلي، بهدف أحرزه علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي، ليختتم الأخير منافسات الدوري برصيد من النقاط بلغ 80 نقطة، بفارق 8 نقاط عن الزمالك.

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