طريقة عمل خلية النحل بالجبنة

خلية النحل من الأكلات المحببة للأطفال والكبار، يمكنك تقديمها لأطفالك كوجبة إفطار مع كوب حليب أو عصير طبيعي، كما يكنهم أخذها للمدرسة أو للتمرين، ويمكنك أخذها للعمل أيضًا، كل ما عليك هو تحضير المكونات الآتيه واتباع الخطوات للحصول على خلية النحل الشهية. مكونات خلية النحل ملعقة كبيرة ممسوحة سكر. ملعقة كبيرة ممسوحة خميرة فورية. ملعقة كبيرة لبن بودرة أو زبادي. ملعقتين زيت ذرة. ملعقة كبيرة خل. ملح. فلفل. حبة بركة. سمسم. Advertisements بيضة. صفار بيضة. مكعبات جبن. 100 مل ماء دافئ. دقيق حسب الحاجة. طريقة عمل خلية النحل اخلطي جزء من الدقيق والماء والخميرة والسكر واتركيها 10 دقائق مغطاة لتخمر. ضيفي البيض واللبن والخل وزيت الذرة، ثم ضيفي باقي الدقيق والملح والفلفل واتركيها تخمر مرة ثانية لمدة 7 دقائق. شكليها كرات واحشيها بمكعبات الجبن، واتركيها تخمر لمدة 7 دقائق. ادهنيها بصفار البيضة وضيفي السمسم وحبة البركة وادخليها الفرن على 200 درجة مئوية. ​

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