حسناء الزمالك تستعين بتعليق "جنش" على خسارة القمة الـ118

عقب ساعات من خسارة نادي الزمالك مباراة القمة الـ118، شاركت دنيا الحلو زوجة لاعب القلعة البيضاء محمد عنتر، والشهيرة بـ"حسناء الزمالك"، تعليق الكابتن محمود جنش حارس مرمى نادي الزمالك المصاب، على الهزيمة أمام النادي الأهلي، عبر حسابها على "فيسبوك"، دون تدوين أي تعليق.

وقال "جنش": "معلش يا سعد هرجع انيمهملك من المغرب مش المغرب الساعة 5 برضه"، في إشارة منه إلى خسارة النادي الأهلي بـ5 أهداف أمام نظيره صن داونز، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك تعقيبا على منشور سعد جمال، لاعب نادي الزمالك السابق، وجولدي الحالي، عبر "فيسبوك": "أقسم بالله أول ما قالوا جنش اتصاب عرفت إن ربنا كتبلهم إنهم يكسبونا"، مرفقا صورة لحارس مرمى نادي الزمالك المصاب.

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ويغيب "جنش" عن صفوف الزمالك، بعد تعرضه للإصابة بقطع في "وتر أكيلس"، خلال وجوده مؤخراً بمعسكر المنتخب الوطني، للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وتأكد غيابه عن الملاعب فترة لن تقل عن سبعة أشهر، ويمثل الحارس أكثر من نصف قوة المارد الأبيض نظراً لتألقه اللافت للنظر قبل الإصابة، خاصة في مباريات القمة التي كان لا يخسر أبناء ميت عقبة فيها في ظل تولي "جنش" حراسة العرين الأبيض.

ونجح فريق النادي الأهلي، في تزيين فوزه بالدوري المصري، بانتصاره على الزمالك في القمة 118 بالدوري، وذلك بنتيجة هدف مقابل لا شيء.

وجاء فوز الأهلي، بهدف أحرزه علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي، ليختتم الأخير منافسات الدوري برصيد من النقاط بلغ 80 نقطة، بفارق 8 نقاط عن الزمالك.

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