الامارات | علميا ..عذاب الحب يؤذي القلب

شكرا لقرائتكم خبر عن علميا ..عذاب الحب يؤذي القلب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال البروفيسور جونتر زايدلر إنه من الناحية العلمية فإن عذاب الحب لا يؤذي النفس فحسب، بل القلب أيضا.
وأوضح الطبيب النفسي الألماني لوكالة الانباء الألمانية" د ب أ" أن عذاب الحب الناجم عن فراق الحبيب بسبب موته أو انتهاء العلاقة العاطفية لا يتسبب في الشعور بالحزن والاكتئاب فحسب، بل قد يؤدي أيضا إلى ما يعرف بمتلازمة القلب المكسور “Broken Heart Syndrome”، والتي تتمثل أعراضها في آلام الصدر وضيق التنفس.
وفي أسوأ الحالات قد تشكل متلازمة القلب المكسور خطرا على الحياة، حيث إنها قد تتسبب في فشل القلب، ويتم علاج متلازمة القلب المكسور بنفس طريقة علاج مرضى قصور القلب، إلى جانب العلاج النفسي.
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