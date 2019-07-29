الامارات | بالصور.."أذكى طفل في العالم"..سورية تتفوق على 3000 منافس

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شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.."أذكى طفل في العالم"..سورية تتفوق على 3000 منافس والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصلت الطفلة السورية، نور ليث إبراهيم (12 عاما)، على لقب "أذكى طفل في العالم، وذلك بعد إحرازها المركز الأول في مسابقة الرياضيات العقلية المقامة في العاصمة المايزية كوالالمبور.
و ذكر موقع " شام" أن الطفلة تمكنت من الحصول على المركز الأول بعد تمكنها من التفوق على 3000 طفل من إذكى أطفال العالم.
وتمكنت نور، وهي تلميذة في الصف السادس، من حل 235 مسألة رياضية بـ8 دقائق، حيث حصلت قبل اشتراكها بالمسابقة على المركز الأول في الرياضيات العقلية في المسابقة التي أُقيمت في مصر بشهر يوليو من عام 2017، وتمكنت وقتها من حل 244 مسألة بـ8 دقائق فقط، وبناءا على ذلك تأهلت إلى المسابقة العالمية في ماليزيا.
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