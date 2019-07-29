تعرفي على أهم موديلات الصيف باللون الأصفر

يظهر اللون الأصفر بجميع درجاته هذا الصيف بشكل قوى للغاية، وتكون الموديلات المتعددة سفيرك لعالم الموضة الأناقة على مدار اليوم وحسب موقع "braite" عليك التعرف على أهمها لاختيار المناسب منها لشخصيتك وطبيعة عملك .

الجيب الواسعة من اللون الأصفر واحدة من القطعة المميزة والتى يمكن معها ارتداء توب أو بلوزة من اللون الأبيض وتلائم الصباح .

موديلات الفساتين المنقوشة بسيطة التصميم من اللون الأصفر الكنارى من الموديلات العملية ومعها يمكن ارتداء العديد من مكملات الموضة .

الجيب المنقوشة من الستان من الموديلات التي يمكن أن تكون ملائمة للأمسيات ومعها ارتداء توب من الجبيرالأبيض ومكملات الموضة من اللون الذهبي .

الجيب الهندى مازلت موضة تتربع على عرش الأناقة وتكون مزينة من نقوش خيوط الصيرما اللامعة لتصبح قطعة مميزة فى المناسبات وهنا يصبح اللون الأصفر موضة مميزة من الصباح للمساء .

موديلات الفساتين القصيرة ذات النقوش البسيطة من اللون الأصفر الأكثر ملائمة للشواطئ وأجواء المصايف ومعها يمكن ارتداء الصندل المفتوح أو الشبشب الخفيف لأناقة بسيطة .

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