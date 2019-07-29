قرية لم تشهد ولادة ذكور منذ 9 سنوات.. ومكافأة لمن ينجب أولا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت قرية في إحدى الدول الأوروبية، تخصيص مكافأة لأول زوجين يرزقان بمولود ذكر في محاولة لتشجيع الأسر على الإنجاب في هذه القرية، التي تعاني من ندرة المواليد الجدد من الأولاد منذ سنوات.

وبحسب “سكاي نيوز” قال مسئولون في قرية مييسسي أودرزنسكي، وهي قرية صغيرة في جنوب بولندا بالقرب من الحدود مع جمهورية التشيك: إن السلطات المحلية خصصت مكافأة لأول أسرة محلية تنجب مولودا ذكرا.

وبحسب موقع “أوديتي سنترال” نقلا عن المسئولين في القرية فإنه لم يولد أي ذكر فيها خلال السنوات التسع الماضية، وأن أصغر طفل فيها يبلغ من العمر 12 عاما.

عمدة القرية، راجموند فريتشكو، قال: إنه بعد التحقق من السجلات التاريخية ومراجعة شهادات الميلاد المسجلة، فإن ندرة المواليد، لا سيما الذكور، ليست سوى حالة شاذة، متعهدا بمكافأة لأول زوجين يرزقان بطفل.

فريشكو أضاف: لقد بحثنا الأمر أكثر من مرة، ونراجع شهادات الميلاد، أعتقد أن ما يقوله السكان الأكبر سنا صحيح وقد تم تأكيده، الفتيات يولدن باستمرار، وولادة الأولاد أمر نادر شرح هذا اللغز لن يكون سهلا.

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رئيس فريق الإطفاء في القرية، توماسز غولاسز، أعرب عن أمله في أن يكون له ولد، مؤكدا أنه بالنظر إلى تاريخ القرية فإن فرص النجاح لإنجاب ذكر تبدوا ضئيلة للغاية.

غولاسز، ولديه ابنتان أضاف: جئت إلى القرية منذ سنوات، وتزوجت فتاة محلية ولدينا ابنتان.. أرغب في أن يكون لدي ابن، لكنه الأمر يبدو غير واقعي، جاري أيضا لديه ابنتان لا أعتقد أن النساء يلدن الأولاد هنا.

وظهرت أنباء عن التباين غير المعتاد في معدل المواليد الذكور والإناث في قرية مييسسي أودرزنسكي في بولندا هذا الأسبوع، ولفت انتباه البروفيسور رفائيل بلوسكي رئيس قسم علم الوراثة في جامعة وارسو الطبية.

بلوسكي قال إنه من الضروري الدخول إلى السجلات التاريخية والتحقق من إحصاءات المواليد في هذه القرية للعثور على إجابة لهذا اللغز.

وإلى أن يتم العثور على إجابة، قال العمدة فريتشكو، الذي لديه أيضا ابنتان، إنه سيكافئ والدي أول ولد يولد في القرية، ولم يكشف عن المكافأة، لكنه أكد للأزواج المهتمين أن “الهدية ستكون جذابة”.