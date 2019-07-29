من فصيلة دمك..الأمراض التي قد تتعرض لها

تختلف فئات الدم أو الفصائل الدموية عند الإنسان من فرد لآخر، فالدم هو الذي يحتوي على خلايا الدم البيضاء والحمراء والصفائح الدموية، ومعظم الناس لديهم حوالي 4 - 6 لترات من الدم، ويمكن عن طريق الدم التعرف على الأمراض التي من المحتمل إصابة صاحبها بها، وهناك 4 أنواع لفصائل الدم وهي "A وB وAB وO".

ونقدم لك الأمراض التي قد تتعرض لها تبعًا لفصيلة دمك، بحسب موقع"مايو كلينيك".

فصيلة الدم A

يعتبر الأشخاص الذين تكون فصيلة دمها من النوع A أكثر عرضة لسرطان المعدة، وبخاصةً الأشخاص الذين يقدمون على تناول الكحوليات والذين يتناولون السجائر بصفة كبيرة، والتي قد تصل نسبتها مايقرب من 20%.

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فصيلة الدم B

يتعرض الأشخاص الذين ينتمون لفصيلة الدم من النوعB، إلى الإصابة لسرطان البنكرياس، بالإضافة لتعرضهم لفقدان في الذاكرة والإصابة بالزهايمر، إلى جانب التعرض للقرحة والعدوى.

فصيلة الدم AB

يكون أصحاب فصيلة الدم من هذا النوع أكثر عرضة لأمراض القلب بنسبة تصل لحوالي 23% أكثر من الآخرين، إلى جانب تعرض السيدات الحوامل لإرتفاع في ضغط الدم والذي قد يؤدي لتسمم الحمل، إلى جانب التعرض لفقدان في الذاكرة.

فصيلة الدم O

تتعرض النساء اللاتي ينتمون لهذا النوع إلى انخفاض في مستويات الخصوبة، إلى جانب تعرض الرجال للبدانة.

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